6 نصائح مهمة.. للحفاظ على اللياقة البدنية في فصل الصيف

الحفاظ على لياقتك من الأمور بالغة الأهمية وتحديداً في فصل الصيف، والحفاظ على اللياقة يساعدك في الحماية من الإصابة بأمراض القلب المختلفة والسرطان وغيرها من الأمراض.

وفي هذا السياق نقدم لك أبرز النصائح للحفاظ على لياقتك في فصل الصيف، وذلك بحسب موقع “vikaspediabe”:

أولاً: حافظ على إتباع نظام غذائي صحي:

يلعب تناول الطعام وعادات الأكل دةراً رئيسياً وأساسياً في الطريقة التي نعيش بها حياتنا وبأي نوع من أنماط الحياة الصحية أو غير الصحية.

ويتكون النظام الغذائي المتوازن من مكونات مختلفة من الطعام بكميات دقيقة ومناسبة وجودة حسب متطلبات الفرد، فهو يساعد على الحفاظ على عملية الهضم ويحتوي على نسبة مناسبة بين البروتينات والدهون والكربوهيدرات التي تبلغ 1: 1: 4 لتنمية الجسم بشكل عام في النسبة المناسبة.

وقد يختلف النظام الغذائي من شخص لآخر حسب متطلبات الجسم حسب استشارة اختصاصي التغذية أو طبيب الأسرة.

ثانياً: اتباع نظام حياة نشط:

يلعب هذا دوراً وثيقاً في الحفاظ على اللياقة البدنية، ويفضل أن يبدأ اتباع هذا النظام من قبل أطفال المدارس، فيمكن أن تشجعهم على المشي بدلاً من القيادة بواسطة أي نوع من العربات إذا كانت على مسافة قريبة، ويمكن استخدام السلالم بدلاً من المصاعد، بدلاً من التمسك بشاشات التلفزيون أو الهاتف المحمول، يجب على المرء أن يختار الألعاب الخارجية.

وبهذه الطريقة يمكن للمرء أن يتبع أسلوب حياة أكثر نشاطاً عن طريق إضافة المزيد من الجهود الجسدية.

ثالثاً: اليوجا والتمارين الرياضية:

أثبتت الدراسات البحثية أن الإجهاد والتوتر يساعدان على زيادة الوزن وإفساد مستويات اللياقة البدنية، وهذه الأنشطة مفيدة للغاية في التخفيف من حدتها، وبالتالي يجب استخدامها للحفاظ على التحكم الجيد في الوزن ولياقة الجسم.

كما أن هذا يتحكم في وزنك عن طريق حرق السعرات الحرارية الزائدة المخزنة في الجسم وبالتالي يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على وزن صحي عند المشاركة مع وجبات متوازنة.

رابعاً: تجنب تناول الأطعمة الدسمة:

الدهون هي أكبر مساهمة في عدد السعرات الحرارية، ويميل هذا العدد الإضافي الذي يزيد عن العدد المطلوب إلى التراكم في الجسم، لذا من الأفضل تجنبه، وكلما استطعت، زادت فرصك في الحفاظ على لياقتك.

تجنب الإفراط في الأكل، وهذا يعني أن تناول كمية مناسبة من الطعام بشكل صارم حسب احتياجات الجسم، فكلما زاد استهلاك الطعام، زادت السعرات الحرارية المستهلكة بما يتجاوز المتطلبات وبالتالي التراكم، مما يزيد من فرص الإصابة بالسمنة وأمراض نمط الحياة، من الأفضل أن تستهلك في حدود الكمية المناسبة.

خامساً: لا تفوت وجبة أساسية:

تخطي الوجبات أمراً ليس صحيحاً فبمجرد تخطي أي وجبة، ستذهب بالتأكيد للإفراط في تناول الطعام خلال وقت الوجبة التالية مما يؤدي إلى زيادة الوزن، لأن هذا يزيد الجوع ويؤدي إلى زيادة استهلاك الطعام في الوجبة التالية.

سادساً: تجنب الكحول والتدخين:

ابتعد عن تناول الكحوليات والتدخين، لانه تساعد على تخزين الدهون في مجرى الدم، وبالتالي تفسد لياقتك.