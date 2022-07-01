احذر درجات الحرارة المسببة لإفساد الطعام

تلعب طريقة تخزين الأطعمة المختلفة دور هام ورئيسي في مدى إمكانية الحفاظ على سلامة الغذاء، وبالتالي سلامة وصحة من يتناوله فالتخزين غير السليم يمكن أن يؤدي إلى إفساد الطعام، والتسبب في العديد من المشكلات الصحية لمن يتناوله والناتجة عن البكتريا المسببة للأمراض مثل السالمونيلا والليستريا والإشريكية القولونية.

وتجنبا لكل هذه المشكلات الصحية يحرص الجميع على البحث عن أفضل طريقة لتخزين الأطعمة، مع الحفاظ على سلامتها ولتحقيق ذلك عليك التأكد من عوامل التخزين السليم، والتي تبدأ بتجنب منطقة خطر درجات الحرارة المسببة لإفساد الطعام من خلال المساعدة في سرعة نمو البكتريا.

وتشير منطقة خطر درجة الحرارة إلى نطاق درجة الحرارة الذي يتراوح بين درجة حرارة 4 و60 درجة مئوية، والذي تجد فيه البكتيريا وسط مناسب للنمو والازدهار السريع حتى أنه يمكن أن يتضاعف عددها في هذا النطاق لدرجات الحرارة خلال 20 دقيقة فقط بحسب موقع ” healthline”.

ولهذا ينصح الخبراء بضرورة حفظ وتخزين الأطعمة القابلة للتلف مثل اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات ومنتجات الألبان، وبواقي الطعام في درجات حرارة خارج نطاق الخطر فيمكن تخزينها في درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية أو أقل من 4 درجات مئوية وذلك بهدف منع نمو البكتريا المسببة للأمراض والمنقولة بالغذاء مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

وعلى الرغم من أن هناك عدد من الأطعمة يمكن تخزينها في درجات حرارة الغرفة الطبيعية، إلا أن الأطعمة القابلة للتلف يجب تخزينها في وسط آمن لدرجات الحرارة إما في الثلاجة والفريزر والذي تعطل نمو البكتيريا أو من خلال الطهي الجيد للطعام والذي يمكن أن يقتل البكتيريا الأكثر ضررا.

ومن أبرز الأطعمة القابلة للتلف والتي يجب أن يتم تخزينها في وسط آمن لدرجات الحرارة الدواجن وبقايا الطعام المطبوخ والتي يفضل تخزينها في درجة حرارة 4.4 درجة مئوية أو أقل أو عند درجة التجميد أو أقل من 73.8 درجة مئوية وكذلك اللحوم والأسماك والتي ينصح الاحتفاظ بها في درجة التجميد أو درجة حرارة 4.4 درجة مئوية أو أقل أو عند درجة حرارة أقل من 62.8 درجة مئوية.

أما منتجات الألبان والفاكهة والخضروات فيفضل الاحتفاظ بها في درجة حرارة 4.4 درجة مئوية أو أقل أو عند درجة التجميد فقط.