الأربعاء 16 شوال 1443 ﻫ - 18 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للحوامل.. لا تتناولوا المسكنات!

منذ 7 ساعات
تعبيرية

تعبيرية

A A A
طباعة المقال

وجدت دراسة جديدة أن الحوامل اللواتي يستخدمن المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية أكثر تعرّضاً بمعدل مرة ونصف لإنجاب طفل يعاني من مشاكل صحية.

ودعا فريق البحث إلى إعادة تقييم التوصيات الخاصة باستخدام الحوامل للمسكنات.
وتوصلت الدراسة إلى وجود مخاطر ترتبط بتناول المسكنات أثناء الحمل، مثل: الولادة المبكرة، ووفاة الطفل حديث الولادة، والعيوب الجسدية.

وأظهرت النتائج التي نشرها موقع “ميديكال إكسبرس” أن ما بين 30% و80% من الحوامل حول العالم يتناولن مسكنات الألم التي لا تتطلب وصفة طبية لتخفيف آلام الحمل، خاصة الآلام التي ترتبط بالإنفلونزا وأمراض الروماتيزم.

وقام فريق البحث من جامعة أبردين البريطانية بتحليل بيانات 151 ألف حامل على مدار 30 عاماً، ونظرت الدراسة في الملاحظات الطبية المرتبطة باستخدامهن مسكنات باراسيتامول وأسبرين وديكلوفيناك ونابروكسين وأيبوبروفين. وتبين أن 29% من هؤلاء الحوامل تناولن أحد هذه المسكنات أثناء الـ 12 أسبوع الأولى من الحمل.

وأظهرت النتائج زيادة احتمال وجود المشاكل الصحية عند تناول المسكنات، حيث بلغ احتمل الولادة المبكرة 56%، وانخفاض وزن المولود عند الولادة 28%، ووجود عيب خلقي 27%، مع وجود مخاطر أخرى مثل الإملاص، هي حالة لا تظهر فيها علامات الحياة على الطفل عند ولادته.

    المزيد من الصحة

    الشيخوخة- تعبيرية
    دراسة تحذر.. إنجاب أكثر من طفلين قد يجعل الأهل يشيخون 6 سنوات إضافية
    مخفوق الحليب من المشروبات التي ترفع الكوليسترول
    ابتعد عن تناول هذه المشروبات بكثرة.. قد تدمر العظام!
    الشعر الابيض
    ما الذي يسبب الشعر الأبيض في سن مبكر؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار!
    يافطة انتخابية لحزب القوات اللبنانية
    هؤلاء هم نواب “القوات” الجدد بحسب ماكينة معراب
    أسماء الناجحين بمقاعد المتن الشمالي