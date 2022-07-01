للحوامل.. نصائح للتخلص من حموضة المعدة

الحموضة من المشكلات التي تمر بها الكثير من النساء خلال فترة الحمل، والسبب تأثير عضلة المريء بالاضطرابات الهرمونية التي تمر بها الحوامل، وهناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من الشعور بالحموضة للحامل، وذلك وفقا لموقع “whattoexpect”، ومنها:

– تناولي من 5 إلى 6 وجبات في اليوم، أي يتم تقسيمهم علي مدار اليوم، لأن تناول وجبات كبيرة تعرض الجهاز الهضمي للضغط، مما يعرض الحامل للشعور بالحموضة، وتزيد من الإصابة بعسر الهضم.

– من أهم النصائح للتخلص من الحموضة خلال فترة الحمل هي تناول الطعام ببطء، فهذه النصيحة تساهم بشكل كبير في تقليل كميات الطعام المتناول، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بحموضة المعدة.

– عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، لأن تناول الأكل والنوم يزيد من فرص ارتداد حمض المعدة إلى المريء ويزيد من الشعور بالحموضة.

– يجب على الحامل ارتداء الملابس الواسعة، لأن الملابس الضيقة تتسبب في زيادة الشعور بالحموضة نتيجة للضغط على البطن، مما يتسبب في حمض المعدة بالاتجاع إلى المريء.

– على الحامل تناول حفنة من اللوز مع كوب الحليب بعد الوجبات، والسبب تحييد حمض المعدة ويقلل من فرص الإصابة بالحموضة.