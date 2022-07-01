الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للحوامل.. نصائح للتخلص من حموضة المعدة

منذ 7 دقائق
حامل

الحامل - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

الحموضة من المشكلات التي تمر بها الكثير من النساء خلال فترة الحمل، والسبب تأثير عضلة المريء بالاضطرابات الهرمونية التي تمر بها الحوامل، وهناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من الشعور بالحموضة للحامل، وذلك وفقا لموقع “whattoexpect”، ومنها:

– تناولي من 5 إلى 6 وجبات في اليوم، أي يتم تقسيمهم علي مدار اليوم، لأن تناول وجبات كبيرة تعرض الجهاز الهضمي للضغط، مما يعرض الحامل للشعور بالحموضة، وتزيد من الإصابة بعسر الهضم.

– من أهم النصائح للتخلص من الحموضة خلال فترة الحمل هي تناول الطعام ببطء، فهذه النصيحة تساهم بشكل كبير في تقليل كميات الطعام المتناول، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بحموضة المعدة.

– عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، لأن تناول الأكل والنوم يزيد من فرص ارتداد حمض المعدة إلى المريء ويزيد من الشعور بالحموضة.

– يجب على الحامل ارتداء الملابس الواسعة، لأن الملابس الضيقة تتسبب في زيادة الشعور بالحموضة نتيجة للضغط على البطن، مما يتسبب في حمض المعدة بالاتجاع إلى المريء.

– على الحامل تناول حفنة من اللوز مع كوب الحليب بعد الوجبات، والسبب تحييد حمض المعدة ويقلل من فرص الإصابة بالحموضة.

    المزيد من الصحة

    منظمة الصحة العالمية الجميع بممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف على الأقل كل أسبوع
    بشروط.. أسباب تسمح لك بتناول الملح قبل التمرين لخسارة الوزن
    النمش في الوجه
    وصفات طبيعية لتقليل النمش في المنزل
    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟