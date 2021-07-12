للرجال فقط.. هل تعلم أن الإخصاء يساعدك على العيش لفترة أطول؟!

وجدت دراسة أنّ الأغنام الذكور الذين تمّ إخصائهم، قد يعيشون بقدر 60 في المائة أطول من نظرائهم السليمين، عن طريق تأخير شيخوخة الحمض النووي.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “ديلي ميل” وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فإنه من الممكن أنّ توفر إزالة الخصيتين نفس الفوائد للرجال البشر أيضاً ، كما اقترح باحثون قادوا الدراسة من جامعة أوتاجو.

ومن المعروف أنّ النساء والنعاج تميل إلى أن تعيش أكثر من الرجال والأغنام، وتسلط النتائج الجديدة الضوء على دور الهرمونات الذكورية في هذه الظاهرة.

إلى جانب ذلك ، قال الفريق أنه يمكن تطبيق الأساليب التي استخدموها للسماح للمزارعين بمعرفة الأغنام التي ستعيش لفترة أطول ، وبالتالي ، تلك التي تكون أكثر إنتاجية.

قد توفر أيضاً وسيلة تستند إلى تحليل الحمض النووي لتحديد ما إذا كانت اللحوم التي تباع في السوبر ماركت هي حقاً لحم ضأن طازج أو غير ذلك.

أجريت الدراسة من قبل أخصائية علم الوراثة فيكتوريا سوغرو من جامعة أوتاجو ، نيوزيلندا ، وزملاؤها.

وأوضحت السيدة سوغرو: “لقد عرف كل من المزارعين والعلماء لبعض الوقت أنّ الأغنام الذكور المخصية تعيش في المتوسط لفترة أطول بكثير من نظيراتها السليمة”.

ومع ذلك ، هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها أي شخص إلى الحمض النووي لمعرفة ما إذا كان يتمّ إبطاء عمره أيضاً.’

لمقارنة عمر الحمض النووي في الأغنام المختلفة ، أنشأ الفريق ما يسمى بالساعة الوراثية للحيوان ، والتي تعمل كمقياس للشيخوخة البيولوجية على أساس وجود علامات كيميائية تعرف باسم مجموعات الميثيل.

بمجرد أن قاموا بتحليل عدد كبير من الحيوانات من أجل تعيير ساعتهم، تمكن الفريق من مقارنة عمر الذكور المخصيين والسليمين.

ووجد الباحثون أنّ الساعات الجينية التابعة للأغنام المخصية، أو “wethers” ، كما يشار إليها من قبل المزارعين، تشيخ بطريقة أبطأ من الأغنام السليمة.

وأضاف مؤلف الدراسة ومخترع الساعة الجينية ستيف هورفاث من جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس: “لقد طورنا طريقة لقياس العمر البيولوجي لدى مجموعة واسعة من الثدييات”.

“لقد نظرنا إلى أكثر من 200 نوع حتى الآن واكتشفنا القواسم المشتركة المدهشة في كيفية تقدم الحيوانات في العمر.”

“لكن دراسة الأغنام كانت فريدة من نوعها من حيث أنها عزلت على وجه التحديد آثار هرمونات الذكورة على الشيخوخة.’

وفقاً للمضرف على الدراسة وعالم الوراثة تيم هور من جامعة أوتاجو ، فإنّ النتائج يمكن أن تساعد في تمهيد الطريق لإجراء تحقيقات جديدة في الآليات الكامنة وراء الشيخوخة المتسارعة للذكور.

وأوضح الدكتور هور: “وجدنا أنّ الذكور والإناث لديهم أنماط مختلفة جداً من شيخوخة الحمض النووي في الأغنام، وأنه على الرغم من كونهم من الذكور ، فإنّ الأغنام المخصية لديها خصائص أنثوية للغاية في مواقع الحمض النووي المحددة”.

ومن المثير للاهتمام ، أن تلك المواقع الأكثر تضرراً من الإخصاء ترتبط أيضاً بمستقبلات الهرمونات الذكورية لدى البشر بمعدل أكبر بكثير مما نتوقعه عن طريق الصدفة.

“وهذا يوفر صلة واضحة بين الإخصاء والهرمونات الذكورية والاختلافات الخاصة بالجنس في شيخوخة الحمض النووي.”

لاستكشاف تأثير الهرمونات الذكورية على الأنسجة ، درس الفريق بعد ذلك الفئران، وعثروا على اختلافات كبيرة بين أنماط الحمض النووي في الفئران الذكور والإناث في الأنسجة حيث توجد مستقبلات هرمون الذكورة (كما هو الحال في الجلد والدماغ والكلى).

في المقابل ، وجدوا أنّ الأنسجة التي لا تعبّر عن مستقبلات هرمون الذكورة تميل إلى أن تكون هي نفسها في كل من الفئران الذكور والإناث.

وقال الدكتور هور: “يستخدم معظم الباحثين الدم لقياس العمر البيولوجي وفعلنا ذلك للأغنام أيضا ً؛ ومع ذلك ، وجدنا آثار شيخوخة خاصة بالجنس في الحمض النووي للأغنام ، في الجلد وليس في الدم.

وأضاف: ” هذا يبدو صحيحاً أيضاً بالنسبة للفئران ، حيث كان لدينا بيانات من العديد من الأنسجة وفي كل من الذكور والإناث.”