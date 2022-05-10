للرجال.. نصائح وعلاجات لجعل الشعر ينمو بشكل أسرع

نمو الشعر هو عملية تدريجية تنطوي على مراحل متعددة، تلعب التغذية والوراثة ومستويات الهرمونات ومستويات التوتر أدواراً رئيسية في تنظيم نمو الشعر.

أي تغييرات أو قصور في هذه العوامل يمكن أن يسبب تساقط الشعر أو الصلع، وبالتالي لا يوجد “مقاس واحد يناسب الجميع” عندما يتعلق الأمر بعلاج تساقط الشعر.

يعتبر الصلع الذكوري، أو الثعلبة الذكورية، ظاهرة شائعة جداً تؤثر على ما يقرب من ثلث جميع الرجال في الولايات المتحدة، وهناك أبحاث مهمة تجري حالياً لإيجاد علاج للثعلبة، وقد كان بعضها مثمراً، يوجد حالياً عدد من العلاجات الطبية الفعالة لمرضى الثعلبة.

طرق مختلفة لنمو الشعر بشكل أسرع عند الرجال:

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من الصلع الذكوري أو تساقط الشعر بشكل عام، فلا داعي للذعر، فيما يلي بعض الطرق المفيدة لتحفيز نمو الشعر :

– التوصيات الغذائية

توصيات غذائية لتحفيز نمو الشعر عند الرجال

يحتاج الشعر إلى مغذيات لينمو. يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بهذه العناصر الغذائية الحيوية إلى تجديد بصيلات الشعر وتحفيز نمو الشعر.

1- فيتامين ب 7 “البيوتين”:

فيتامين ب 7، أو البيوتين، هو فيتامين “ب” المركب الضروري لنمو الشعر وقوته، في الواقع، يعتبر نقص البيوتين سبباً لتساقط الشعر في بعض الحالات، يعد استهلاك البيوتين كمكمل وكذلك عن طريق طعامك طريقة رائعة لتعزيز نمو الشعر.

2- فيتامين د :

فيتامين “د” هو فيتامين آخر يلعب دوراً رئيسياً في تكوين الشعر، أظهرت دراسة أجريت على مرضى الثعلبة أن ما يقرب من 40٪ منهم يعانون من نقص فيتامين “د”.

3- مشتقات فيتامين هـ “توكوترينول”:

يحتوي فيتامين “هـ” على مركبات قوية مضادة للأكسدة توكوفيرول وتوكوترينول، تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الضرر التأكسدي للشعر وخلايا الجلد ومنع تساقط الشعر.

4- الزنك :

يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الهامة المطلوبة لعدد من وظائف الجسم، يلعب دوراً مهماً في تحفيز الإنزيم ونمو الأظافر والشعر وتخليق البروتين، يمكن أن يساعد تناول مكملات الزنك عن طريق الفم أو استخدام تركيبات الزنك الموضعية في جعل شعرك أكثر كثافة وقوة.

5- أحماض دهنية :

مكملات الأسماك هي مفهوم جديد نسبياَ ولكنه فعال لنمو الشعرة، تساعد المكملات التي يتم تناولها عن طريق الفم والتي تحتوي على مركبات البروتين والأحماض الدهنية الأساسية المستخرجة من الأسماك على زيادة نمو الشعر وقوته.

– علاج الاضطراب الأساسي :

قد تؤثر بعض حالات التمثيل الغذائي والأمراض الجلدية والاضطرابات الهرمونية على نمو الشعر وتؤدي إلى تساقطه، بعض هذه تشمل التهاب الجلد، والأكزيما، واضطرابات الغدة الدرقية.

من المهم إبلاغ طبيبك بجميع الأعراض والتاريخ الطبي، عادةً ما يعالج علاج السبب الكامن وراء تساقط شعرك المشكلة.

– بيولوجيا نمو الشعر :

نمو الشعر هو عملية دورية تتضمن أربع مراحل: طور التنامي، طور التراجع، طور التيلوجين، ومرحلة الخارج.

– طور التنامي “مرحلة النمو”:

طور التنامي هو المرحلة الأولى من نمو الشعر حيث تبدأ خصلة شعر جديدة في النمو والنمو من بصيلات الشعر، معظم شعر رأسك في هذه المرحلة.

– طور Catagen:

مرحلة التراجع عن النمو هي المرحلة المتوسطة لنمو الشعر، في هذه المرحلة، يتوقف الشعر عن النمو ويشكل فصلاً عن جذر الشعر.

-طور التيلوجين “مرحلة السكون”:

طور التيلوجين، المعروف أيضاً باسم طور السكون، هو المرحلة التي يتوقف فيها الشعر عن النمو ويبقى كامناً قبل أن يتساقط.

-مرحلة Exogen “مرحلة التساقط”:

هذه هي المرحلة الأخيرة من نمو الشعر حيث تتساقط خصلة الشعر لإفساح المجال لنمو الشعر الجديد في مكانه.

كل خصلة شعر على رأسك تمر بمرحلة مختلفة من هذه الدورة، وبالتالي فإن بعض خيوط الشعر تتساقط كل يوم، بينما تستمر خيوط الشعر الأخرى في النمو، من الطبيعي تماماً أن تفقد ما يصل إلى 100 خصلة شعر في اليوم، ومع ذلك فإن فقدان المزيد من الشعر أو عدم نمو شعر جديد في مكانه يدل على تساقط الشعر.

الثعلبة الأندروجينية هي نوع من أنواع تساقط الشعر التي يمكن أن تحدث لدى كل من الرجال والنساء، يحدث بسبب ارتفاع مستويات ديهدروتستوستيرون “DHT” في الجسم.

من المعروف أن هرمون التستوستيرون يحفز نمو الشعر على الوجه والجسم، ومع ذلك فإن الإفراط في إنتاج هذا الهرمون يمكن أن يتسبب في الواقع في تقلص بصيلات الشعر في فروة رأسك، مما يحد من نمو الشعر، عند الرجال، يمكن أن يؤدي إلى الصلع الذكوري.