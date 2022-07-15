للسيدات.. إليك هذه الوصفات الطبيعية لإزالة صبغة الشعر في المنزل

ترغب بعض النساء في تجديد ألوان شعرهن بين فترة وأخرى، سواء لحضور مناسبة معينة أو رغبة في الحصول على لون مميز ومختلف وعلى خطى أبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر، أو حتى للشعور بعدم الرضا عن اللون الذى حصلت عليه مؤخراً، وقد تتبع بعض الطرق التي تتسبب في ضعف الشعر ومشاكل أخرى جلدية، ولتجنب هذا، نستعرض في التقرير وصفات طبيعية لإزالة صبغة الشعر، من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع “tomsofmaine”.

وصفات طبيعية لإزالة صبغة الشعر في المنزل

وصفة معجون صودا الخبز لإزالة صبغة الشعر

تعتبر صودا الخبز من الطرق الطبيعية التي تساعد فى إزالة صبغة الشعر بشكل طبيعي وآمن، من خلال تحضير كميات متساوية من صودا الخبز مع عصير الليمون، ثم خلط المكونات معاً، وعمل العجينة ووضعها على الشعر لمدة خمس دقائق، ثم غسل الشعر جيداً.

وصفة مسحوق فيتامين “سي” لإزالة صبغة الشعر

يعتبر فيتامين “سي” أحد مكونات منتجات العناية بالبشرة وذلك لقدرته على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة وكذلك صبغات الشعر، من خلال سحق عدد قليل من أقراص فيتامين سي وإضافة المسحوق إلى الشامبو ووضع الخليط على الشعر وتركه لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الشعر جيداً.

وصفة الخل الأبيض والماء لإزالة صبغة الشعر

يعتبر الخل، مثل عصير الليمون، حمضى ويساعد على التنظيف والتطهير، ويستخدمه الكثير من الأشخاص فى تنظيف فروة الرأس، كما يمكن أن يساعد فى إزالة صبغة الشعر، لكن من خلال مزج الخل الأبيض بالماء الدافئ وتطبيقه على الشعر للتخلص من صبغة الشعر، من خلال تركه لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو والماء جيداً.