للشعر الدهني.. اليكم فوائد حليب جوز الهند

تعاني العديد من السيدات من مشكلة ظهور القشرة، وتراكم الاوساخ على فروة الرأس، وأشارت التقرير بأن من أفضل المنتجات الطبيعية التي يمكن أن تستخدمها ذوات الشعر الخشن في فصل الصيف هو حليب جوز الهند.

ويحتوي حليب جوز الهند على حمض اللوريك وهو أحد المكونات الرئيسية في حليب جوز الهند، يُعرف هذا الحمض الدهني طويل السلسلة، متوسط السلسلة بقدرته على اختراق الشعر بسهولة والمساعدة في تقوية بصيلة الشعر.

ويتميز حليب جوز الهند بآثاره المرطبة في ترطيب الشعر وفروة رأسك، بالإضافة إلى أنه، وجد أن حليب جوز الهند له تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في علاج مشاكل فروة الرأس مثل قشرة الرأس في الشعر الدهني.

ويمكنك غسل شعرك بكميات متساوية من حليب جوز الهند والشامبو، أو استخدام حليب جوز الهند كبلسم يترك على الشعر. هذا يضيف حجماً لشعرك.