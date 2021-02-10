للصحة والشعر والحمل… إليكم فوائد الخزامى المتعددة

الخزامى إحدى الأعشاب الرائعة متعددة الفوائد، حيث أنها تفيد الصحة والشعر والحمل وغيرها من الفوائد الهامة.

الخزامى أو اللافندر هو أحد النباتات الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد المختلفة، وهذا نظرا للعناصر الغذائية الهامة التي توجد به، مما يساعد على الوقاية من بعض الأمراض المختلفة، كما أنه مفيد للحامل وللشعر وغيرها من الفوائد الأخرى.

فوائد الخزامى

-يساعد على التقليل من الآلام المختلفة التي من الممكن أن يتعرض إليها الإنسان.

-يقضي على الشعور بالغثيان

-ينشط الدورة الدموية بشكل جيد مما ينظم عملها.

-التخلص من الأرق والمساعدة على النوم حيث أنه له دور في تهدئة الأعصاب.

-يساعد في التخلص من بعض مشكلات الجهاز الهضمي، وخاصة الإمساك والقولون.

-يمكنك استخدام الخزامى من خلال غليه على النار وتصفيته وتناوله دافيء للوقاية من الأمراض.

فوائد الخزامى للحمل

-استخدام الخزامى أثناء فترة الحمل وخاصة الزيوت المستخلصة منه يساعد على التخلص من الإجهاد الناتج عن الحمل، كما أنه يقلل من التوتر والقلق التي تتعرض له الحامل.

-تدليك البطن بزيت الخزامي يساعد على التخلص من علامات التمدد التي تظهر عليها أثناء فترة الحمل.

-عادة ما تعاني الحامل من الأرق وعدم النوم بشكل جيد، ولهذا فإن تناول مغلي عشبة الخزامى يساعدها على النوم بشكل أفضل والاسترخاء.

-تتعرض البشرة والشعر أثناء فترة الحمل إلى بعض الأضرار، ولهذا ا استخدام الماء الناتج عن نقع الخزامى أو زيت الخزامى على الشعر والبشرة يساعد على التخلص من المشكلات الشائعة لهما في فترة الحمل.

والجدير بالذكر أن الخزامى أيضا له فوائد للرحم بخلاف فترة الحمل، حيث أنه يساعد على تنظيف الرحم بعد الدورة الشهرية والتخلص من جميع التراكمات والإفرازات التي توجد به.

فوائد عشبة الخزامى للتخسيس

عشبة الخزامى يمكنك استخدامها للتخسيس والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم، حيث أنه له القدرة على حرق الدهون حيث أنه يحتوي على بعض المركبات ومضادات الأكسدة وأنواع من البكتيريا الجيدة التي تساعد على إذابة دهون الجسم وخاصة البطن بطريقة غير مباشرة، حيث أنه يساعد على التخلص من سموم الجسم، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويقلل من الشهية بشكل كبير وهذا كله له دور في التخسيس وانقاص الوزن، ويمكنك استخدام عشبة الخزامى للتخسيس من خلال غليها في الماء وتناولها بدون إضافة سكر يوميا.

فوائد الخزامى للقلق

-الخزامى من الاعشاب الرائعة التي تساعد على الاسترخاء وتقلل من القلق والتوتر الذي يتعرض إليه الإنسان نتيجة الضغوط الحياتية المختلفة، وهذا لأنه له تأثير مهديء وهذا لأنه يحتوي على مركبات اللينالول الهامة للتخلص من القلق والوقاية من الاكتئاب.

-أوصى بعض الأطباء باستخدام الخزامى أو مستخلص زيت الخزامى قبل إجراء العمليات الجراحية، وهذا لما له من تأثير على الحالة النفسية للمريض، مما يقلل من التوتر والضغط النفسي الذي يتعرض إليه.

فوائد زيت الخزامى

-يساعد زيت الخزامى على التقليل من مشكلات الجهاز التنفسي، والتخلص من أعراض البرد والأنفلونزا والتهابات الحلق والحنجرة والشعب الهوائية، وهذا من خلال تدليك منطقة الصدر والرقبة بزيت الخزامي أو استنشاق البخار الناتج عن غلي الماء المضاف إليه زيت الخزامى.

-تدليك منطقة الظهر أو المفاصل المصابة بالألم بزيت الخزامى يقلل من حدة الشعور بالألم، كما أن تدليك الرأس به يساعد على التخلص من الصداع.

-دهن زيت الخزامى على آثار الجروح أو الحروق يساعد على إلتئامها بشكل سريع، وهذا من خلال إضافته إلى قطرات من زيت جوز الهند على أن تكون الكميات متساوية.

-استنشاق زيت الخزامى له دور في التقليل من التوتر والقلق ويساعد على النوم بشكل أفضل، ويمكنك إضافة قطرات من زيت الخزامى إلى ماء الاستحمام مما يساعد على التخلص من الأرق.

فوائد زيت الخزامى للشعر

-استخدام زيت الخزامى على الشعر يساعد على التخلص من بعض المشكلات التي تصيبه، ومنها قشرة الشعر وانتشار القمل والصئبان.

-يساعد على حماية الشعر من التساقط، وتعزيز نمو الشعر مما يزيد من كثافته.

-يستخدم زيت الخزامى للمساعدة في علاج مرض الثعلبة الذي يصيب الشعر.

-حماية فروة الرأس من الميكروبات والبكتيريا ومنع نمو الفطريات.

-التخلص من الالتهابات الجلدية التي تصيب فروة الرأس. وذلك بحسب “العين الاخبارية”.