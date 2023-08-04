للعضلات والعظام.. 5 فوائد لم تكن تعرفها من قبل لـ "الزبادي اليوناني"

يمكنك البحث في غوغل عن وصفات صحية لـ “الزبادي اليوناني” وسترى أنها تعمل كبديل للقشدة الحامضة، أو قاعدة وعاء عصير، أو مخلوطة بالجبن والتوابل كصلصة ألفريدو قابلة للتغيير.

ووفقاً لموقع “menshealth” يقول بيل برادلي، مالك شركة ميديترينيان ليفنج: “الزبادي اليوناني، وهو منتج ألبان كريمي منعش ذو قوام غني، قد صعد بثبات في جداول شعبية الطعام في السنوات الأخيرة”. حيث يتم تصنيعه عن طريق تصفية مصل اللبن واللاكتوز من اللبن العادي، وهو محمّل بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والبروبيوتيك.

قد تكون الشعبية المتزايدة للزبادي اليوناني مرتبطة بالاعتراف المتزايد بأن تقليل الكربوهيدرات يؤدي في الغالب إلى فقدان الوزن، كما يقول روبرت إيفليس، خبير التغذية في SETFORSET. إن تصفية اللاكتوز من الزبادي العادي يعني انخفاض مستوى الكربوهيدرات في الزبادي اليوناني، حيث يجذب أيضًا أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، ولكن فقط في شكله الخالي من الدسم – الدهون تزيد من امتصاص اللاكتوز، كما يقول إيفليس.

كما أنه مثالي لمحاولة الحصول على البروتين الخاص بك. يقول إيفليس: “مقارنة بالزبادي العادي، يحتوي الزبادي اليوناني على ضعف البروتين ونصف كمية السكر”.

فوائده لا تتوقف عند هذا الحد.إليك جميع الفوائد الصحية للزبادي اليوناني.

ما هو الزبادي اليوناني؟

ربما لاحظت أن مذاق الزبادي اليوناني يختلف عن الزبادي التقليدي. حيث ترتبط النكهة المميزة للزبادي اليوناني بكيفية صنعه.

يقول إيفليس: “يُصنع الزبادي العادي عندما يتم تخمير الحليب الساخن بواسطة مزرعة بكتيرية. هذه البكتيريا هي Lactobacillus bulgaricus و Streptococcus thermophilus. إنهم يحولون اللاكتوز (سكر الحليب) الموجود في الحليب إلى حمض اللاكتيك، مما يؤدي إلى زيادة سماكة الحليب بالإضافة إلى طعم لاذع. إن الزبادي اليوناني هو زبادي عادي خضع لعملية إجهاد إضافية. من خلال هذه المعالجة الإضافية، يتم تصريف الجزء السائل من الحليب – الذي يحتوي على معظم اللاكتوز -. هذا يترك زبادي يوناني أكثر تركيزًا ودسمًا”.

5 فوائد صحية للزبادي اليوناني

1 يساعد على الهضم

الزبادي اليوناني قد يحافظ على أمعائك سعيدة. يقول برادلي إنه يساعد في الهضم عن طريق إضافة بعض “البروبيوتيك” أو “البكتيريا الجيدة” التي تشتد الحاجة إليها، والتي تساعد في الحفاظ على توازن صحي في أمعائك”. وجدت مراجعة مجلة Journal of Dairy Science أن هذه البروبيوتيك يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض العديد من أمراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك.

تقول ماري سابات، اختصاصية التغذية وصاحبة BodyDesigns: “أظهرت دراسة أخرى نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن استهلاك الزبادي اليوناني زاد من عدد البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يؤدي إلى تحسين الهضم وتقليل الانزعاج المعدي المعوي”.

يمكن أن تساعد إضافة البروبيوتيك في نظامك الغذائي في تحسين تكوين ميكروبيوم الأمعاء، المرتبط بصحة أفضل.

2 يساعد في بناء العضلات والتعافي

يعتبر الزبادي اليوناني مصدرًا رائعًا للبروتين عالي الجودة، ويحتوي على أكثر من الزبادي العادي. إن البروتين ضروري لبناء العضلات وإصلاحها واستعادة عافيتها. كما أنه يساعد في إنتاج الإنزيمات والهرمونات التي تلعب دورًا رئيسيًا في وظائف الجسم المختلفة.

وجدت دراسة من مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية أن تناول الزبادي اليوناني كوجبة خفيفة بعد التمرين يزيد من تخليق البروتين العضلي مقارنة بوجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات. يقول سابات: “يشير هذا إلى أن الزبادي اليوناني يمكن أن يعزز تعافي العضلات ويعزز نمو العضلات”.

كما وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول وجبة خفيفة من الزبادي عالية البروتين، مثل الزبادي اليوناني، يحسن تخليق البروتين العضلي ويقلل من انهيار بروتين العضلات لدى كبار السن الأصحاء. يشير هذا إلى أن الزبادي اليوناني يمكن أن يلعب دورًا في الحفاظ على كتلة العضلات ووظائفها، خاصة في الفئات العمرية الأكبر سنًا.

3 يبقيك ممتلئا وراضيا

يمكن أن يساعد محتوى البروتين العالي في الزبادي اليوناني أيضًا في الشعور بالشبع، مما قد يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

يقول برادلي: “المحتوى العالي من البروتين يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول ، مما يساهم في إدارة الوزن”. كما وجدت دراسة نشرت في مجلة Appetite أن وجبات الزبادي عالية البروتين تقلل الجوع وتزيد من الشعور بالشبع أكثر من الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون.

4 يدعم صحة العظام

يعتبر الزبادي اليوناني مصدرًا جيدًا للكالسيوم، وهو معدن مهم للحفاظ على عظام قوية وصحية. وجدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية أن تناول الزبادي، بما في ذلك الزبادي اليوناني، كان مرتبطًا بزيادة كثافة المعادن في العظام لدى كبار السن.

يقول سابات: “إن تناول الكالسيوم الكافي ضروري لنمو العظام، والوقاية من هشاشة العظام، وتقليل مخاطر الكسور. وقد تم تحديد نسبة الكالسيوم العالية في الزبادي اليوناني كعامل مساهم في تحسين صحة العظام”.

5 يقوي جهاز المناعة لديك

يقول برادلي: “الزبادي اليوناني غني أيضًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين B والزنك”. يمكن أن يؤدي تناول هذه العناصر الغذائية بانتظام إلى الحفاظ على وظيفة المناعة، إلى جانب دعم صحة العظام وإنتاج الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك البروبيوتيك التي تحدثنا عنها بالفعل قد تعطي دفعة إضافية لجهاز المناعة، كما يقول سابات.

ما الذي تبحث عنه عند شراء الزبادي اليوناني؟

عند التسوق لشراء الزبادي اليوناني، هناك بعض الإرشادات التي يجب وضعها في الاعتبار لضمان حصولك على الممثلين بجميع المزايا المذكورة أعلاه. ابحث عن الزبادي اليوناني بدون سكر مضاف أو محليات صناعية أو منكهات، ويفضل أن يكون كامل الدسم (مصنوع من الحليب كامل الدسم)، حيث أن دهون الألبان مفيدة للغاية لصحة التمثيل الغذائي لأنها تقلل من مقاومة الأنسولين.