للقلب والعضلات.. 10 فوائد صحية لم تكن تعرفها من قبل عن الموز

يعتبر الموز إضافة لأهميته الغذائية من أكثر الفواكه شعبية، حيث يمكن استخدامه في العديد من الأطباق الحلوة مثل الحلويات والسلطات. يمكن تناوله نيئًا وناضجًا.

الأطباء ينصحون دائمًا بتضمين تفاحة في نظامك الغذائي للحفاظ على صحتك متوازنة، ومع ذلك، فإن الموز مغذي مثل التفاح لذا يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي، حيث يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن يكون لها تأثير وقائي على الصحة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف والسكر البسيط، كما أنه لا يحتوي على الدهون.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الموز مصدرًا غنيًا لفيتامين B6 وفيتامين A وحمض الفوليك وفيتامين C والألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكربوهيدرات.

ووفقاً لموقع “pharmeasy” إليكم أهم فوائد الموز:

1 يحسن الهضم

إن الموز غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والتي تلعب دورًا أساسيًا في صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد الألياف القابلة للذوبان في التحكم في مستويات السكر في الدم وقد تقلل من مستويات الكوليسترول، كما قد تعمل الألياف غير القابلة للذوبان على تليين البراز وتنظيم حركات الأمعاء.

يتعامل الموز مع أعراض فرط الحموضة عن طريق حماية بطانة المعدة من القرحة، كما أنه يساعد على حماية المعدة من البكتيريا الضارة المسؤولة عن التسبب في اضطرابات الجهاز الهضمي.

2 يساعد على تحسين صحة القلب

الموز ضروري لصحة قلبك، إنه غني بالبوتاسيوم والمعادن والإلكتروليتات التي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والصوديوم. وبالتالي، قد يساعد أيضًا في حماية نظام القلب والأوعية الدموية من ارتفاع ضغط الدم.

ستوفر ثمرة موز متوسطة الحجم حوالي 320-400 مجم من البوتاسيوم، والذي يلبي حوالي 10٪ من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم.

3 يساعد على بناء العضلات الهزيلة

إذا شعرت بألم متكرر في العضلات بعد التمرين، فقد تفتقر إلى المغنيسيوم في جسمك. قد يساعد الموز الغني بالمغنيسيوم في تقلص العضلات واسترخاءها مما يزيد من كتلة العضلات الهزيلة.

4 يدعم صحة العظام

على الرغم من أن الموز لا يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، إلا أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العظام. حيث يحتوي الموز على مادة حيوية تسمى – Fructooligosaccharides التي تساعد على تعزيز قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم. وبالتالي، قد يساعد هذا البريبايوتك في تحسين صحة العظام في جسمك.

5 يساعد على تقليل الانتفاخ

الانتفاخ يجعلك تشعر بعدم الارتياح. قد يساعدك الموز في هذه الحالة على محاربة الغاز واحتباس الماء. كما قد يزيد من البكتيريا المقاومة للانتفاخ في المعدة. إلى جانب ذلك، قد يساعد في تقليل السوائل المحتجزة في الجسم لأنها غنية بالبوتاسيوم.

6 يساعد على الشعور بالشبع

إن الموز غير الناضج يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. فهو غني بنشا محدد يسمى النشا المقاوم. يساعد هذا النشاء على مقاومة عملية الهضم. كما يساعد على قمع جوعك ويجعلك تشعر بالشبع. نظرًا لأن الموز الخام مر، يمكنك صنع عصير مع فواكه وخضروات أخرى.

7 قد يحسن صحة الكلى

إن الموز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على صحة الكلى ونظافتها. تشير بعض الدراسات إلى أن أولئك الذين يتناولون الموز من 4 إلى 6 مرات في الأسبوع هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الكلى بنسبة 50٪ تقريبًا من أولئك الذين لا يتناولون هذه الفاكهة.

8 يساعد على محاربة فقر الدم

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الفوليك، فهو صحي لأولئك الذين يعانون من فقر الدم. قد يقلل الشعور بالتعب والشحوب الناجمين عن فقر الدم عن طريق الاستهلاك اليومي للموز.

9 يدعم صحة العين

إن الموز غني بفيتامين A وفيتامين E واللوتين ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة بصرك. حيث إن اللوتين هو أحد العناصر الغذائية التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالتنكس البقعي.

10 يساعد في تبييض الأسنان

قشر الموز مفيد جدا لتبييض الأسنان، إن فرك الجزء الداخلي من قشر الموز برفق لمدة دقيقتين تقريبًا سيعطي التأثير المطلوب للأسنان البيضاء والمشرقة.