للمحافظة على صحة عظامك تجنب هذه الأمور

كمية الكالسيوم التي تحصل عليها ليست العامل الوحيد في مدى قوة عظامك، إذ إن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى إضعاف العظام في الجسم.

وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، ينبغي التقليل من تلك الأطعمة وتجنب العادات التي من شأنها أن تقلل من قوة العظام.

كثرة تناول الملح

كلما زاد تناول الملح، زادت كمية الكالسيوم التي يتخلص منها جسمك؛ ما يؤدي إلى ضعف العظام، وتحتوي أطعمة مثل الخبز والجبن ورقائق البطاطس واللحوم الباردة على أعلى نسبة من الملح.

والحقيقة أنك لست مضطرّا إلى التوقف عن تناول الملح تماما، ولكن استهدف أقل من 2300 مللي غرام من الصوديوم يوميّا.

المبالغة في بعض المشروبات

الكثير من المشروبات الغازية بنكهة الكولا يمكن أن تضر عظامك، وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فقد ربطت بعض الدراسات فقدان العظام بكل من الكافيين والفسفور في هذه المشروبات.

واقترح خبراء آخرون أن الضرر يحدث عندما تختار تناول الصودا بدلاً من الحليب أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكالسيوم.

نخالة القمح مع الحليب

ما الذي يبدو أكثر صحة من نخالة القمح، لكن عندما تأكلها مع الحليب يمتص جسمك كمية أقل من الكالسيوم.

لا تقلق بشأن الأطعمة الأخرى، مثل: الخبز، التي قد تحتوي على نخالة القمح.

ولكن إذا كنت من محبي المواد المركزة وتناول مكملات الكالسيوم، اترك ساعتين على الأقل بين النخالة وحبوب المكملات التي تتناولها.

التدخين

عندما تستنشق دخان السجائر بانتظام، لا يستطيع جسمك تكوين أنسجة عظام صحية جديدة بسهولة، وكلما طالت مدة تدخينك، ازداد الأمر سوءًا.

المدخنون هم عرضة أكثر لتكسر العظام ويستغرقون وقتا أطول للشفاء، ولكن إذا أقلعت عن التدخين، يمكنك تقليل هذه المخاطر وتحسين صحة عظامك، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بضع سنوات.

الوصفات الطبية

بعض الأدوية، خاصة إذا كان عليك تناولها لفترة طويلة، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على عظامك.

يمكن لبعض الأدوية المضادة للنوبات والكورتيكويدات السكرية، مثل: بريدنيزون والكورتيزون، أن تسبب فقدان العظام.

النحافة

انخفاض وزن الجسم، الذي يبلغ مؤشر كتلته 18.5 أو أقل، بعني أن ثمَّة فرصة أكبر للإصابة بالكسور وفقدان العظام.

إذا كنت من ذوي العظام الصغيرة فقم بممارسة تمارين حمل الأثقال، واسأل طبيبك ”ما إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الكالسيوم في نظامك الغذائي“.