للمرأة الحامل.. إليك أهم النصائح الطبية إن رغبت بصبغ شعرك

ينصح الأطباء المرأة الحامل بتجنب العديد من الأمور خاصة في فترة الحمل الأولى، لما له من تأثيرات على صحتها وعلى صحة الجنين.

تشير بعض الأبحاث الطبيّة إلى أنّ صبغات الشعر تحتوي على مواد كيميائيّة خفيفة غير سميّة وهي آمنة إلى حدّ ما للاستخدام خلال فترة الحمل، ومع ذلك لا يحبذ أطباء التوليد استخدام الصبغ للمرأة الحامل من دون الأخذ بعين الاعتبار بعض النصائح الهامة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فهذه أهم النصائح للمرأة الحامل إن رعبت بصبغ شعرها:

1. الجأي لبدائل أكثر مأمونية من صبغ الشعر بالكامل

في حال كنتِ قلقة من الأضرار المحتملة التي قد تنتج عن صبغك لشعرك بالكامل فبإمكانك صبغ بعض الخصل من شعرك لتقليل مدى تعرضك للمواد الكيميائية.

2. استخدمي لون صبغة آمن

على الرغم من كون الصبغة ذات اللون الدائم تعطي أفضل النتائج، ولكنها ليست الخيار الوحيد والجيد خلال الحمل.

وهنا ننصحك بأن تقومي بدلًا عن ذلك باختيار صبغة خالية من الأمونيا، أو صبغة خالية من المبيضات (Bleaches)، أو لون صبغة شبه دائم، والجدير بذكره أن الصبغات الشبه دائمة لا تعطي نفس النتائج مقارنة بالصبغات الدائمة، لكنها تحتوي على نسبة أقل من المواد الكيميائية التي قد تتعرضين لها عند صبغ شعرك خلال الحمل.

بالإضافة لما سبق يمكنك اختيار الصبغات الطبيعية أو الحنة التي تتميز بمأمونيتها العالية.

3. احرصي على الجلوس في مكان جيد التهوية عند صبغ شعرك

على الرغم من أهمية معرفة متى تستطيع الحامل صبغ شعرها إلا أن تهوية المكان مهمة أيضًا، حيث أنه ولسوء الحظ قد تنتج بعض الأبخرة السامة عن صبغة الشعر.

لذا من المهم أن تتأكدي من قيامك بصبغ شعرك في مكان جيد التهوية، وذلك للحد من كمية الأبخرة التي قد تستنشقيها.

4. احرصي على ارتداء قفازات أثناء قيامك بصبغ شعرك

من المهم أن تقومي بارتداء القفازات عند صبغ شعرك خلال فترة الحمل، حيث أن ذلك يساعد في تقليل كمية المواد الكيميائية التي قد يتم امتصاصها عن طريق الجلد.

5. اتركي الصبغة على شعرك لأقصر فترة ممكنة

من المهم أن تقومي بقراءة التعليمات واتباعها بدقة كما أنه من الأفضل عدم ترك الصبغة على شعرك لفترة أطول من اللازم.

ويُنصح هنا بالقيام بغسل الجبهة وفروة الرأس بعد الصبغة للتأكد من عدم وجود أي آثار للصبغة على الجلد.

العمل في صالون نسائي خلال فترة الحمل

والآن وبعد أن عرفت متى تستطيع الحامل صبغ شعرها فربما تساءلت عن العمل في الصالونات النسائية، حيث تتعرض العاملات هناك للمواد الكيميائية بشكل متكرر، الأمر الذي قد يعرِّضهن لخطر الإجهاض لذا يجب أخذ الحيطة والحذر، وهذه بعض الإجراءات التي قد تساعدك:

قومي بارتداء قفازات وتبديلها باستمرار.

لا تتناولي الطعام في الصالون.

ارتدي كمامة عند استخدام أي مواد كيميائية أو صبغات.

اغسلي أي آثار للصبغة على جلدك.

تأكدي من كون المكان جيد التهوية.