للمرأة الحامل 6 تمارين سهلة لمرونة ورشاقة أكبر

يعتبر الحمل فترة تحولية في حياة المرأة، ولكنه قد يكون أيضًا صعبًا. ومع التغيرات الجسدية ومتطلبات العمل والحياة اليومية ، قد يكون إيجاد وقت لممارسة الرياضة أمرًا صعبًا.

وهناك العديد من التمارين السهلة التي يمكن للمرأة الحامل القيام بها.

وبحسب ما ذكره موقع “news18″، هناك أفضل التمارين للنساء الحوامل للبقاء نشطة وصحية خلال هذا الوقت الخاص.

تمارين الأيروبكس منخفضة التأثير

تم تصميم هذه التمارين لتكون أقل إرهاقًا من فصول الأيروبكس التقليدية، لذا فهي خيار جيد للنساء الحوامل اللواتي يرغبن في تجنب الأنشطة عالية التأثير، وتتضمن أمثلة التمارين الرياضية منخفضة التأثير المشي والسباحة وركوب الدراجات.

تدريب القوة

تدريب القوة هو شكل آخر من أشكال التمارين التي يمكن للمرأة الحامل القيام بها لتحسين اللياقة العامة ومع ذلك، من المهم تجنب رفع الأوزان الثقيلة. بدلاً من ذلك، ركز على استخدام أوزان أخف وممارسة التمارين التي تستهدف الذراعين والساقين والظهر.

حصص اليوغا

يمكن أن تساعد اليوغا والبيلاتس في تحسين المرونة والتوازن والقوة. ومع ذلك، من المهم اختيار فصل دراسي مصمم خصيصًا للنساء الحوامل، حيث قد لا تكون بعض الأوضاع مناسبة.

تمرين الدراجة

يمكن القيام بذلك أثناء الحمل، ويمكن أن يساعد هذا التمرين في تحسين الصحة العامة وتقوية الساقين. ومع ذلك، من المهم تجنب الضغط المفرط على البطن واختيار دراجة بها مقعد مريح.

التدريبات المائية

السباحة هي شكل رائع من التمارين للنساء الحوامل لأنها قليلة التأثير وتقلل من الضغط على المفاصل، ويمكن أن توفر التدريبات المائية، مثل التمارين الرياضية المائية، تمرينًا لكامل الجسم مع تقليل مخاطر الإصابة.

المشي

يعد المشي أحد أسهل أشكال التمارين التي يمكن للمرأة الحامل القيام بها، كما أنه نشاط سهل يمكن القيام به في أي مكان وفي أي وقت تقريبًا.

ويمكن أن يساعد المشي لمدة 30 دقيقة فقط يوميًا في تحسين الصحة وتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، ومن المهم ارتداء أحذية مريحة وتجنب المشي على الأسطح غير المستوية.