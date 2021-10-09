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للمقبلين على الزواج من أقاربهم.. تحذير هام‏

منذ 7 ثواني
الزواج

الزواج

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وجهت باحثة مصرية تحذيراً للمقبلين على الزواج من أقارب، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إصابة الأجنة بتشوهات‎.‎

ونقل موقع “بوابة الأهرام”، عن مها سعد زكي، رئيسة قسم الوراثة الإكلينيكية في المركز القومي للبحوث في القاهرة، مشددة على ‏أهمية إطلاق حملات للتوعية بالحد من زواج الأقارب في مصر‎.‎

وأوضحت أن هناك جينا يطلق عليه‎ ” WLS”‎، يؤثر على بروتين معين يطلق إشارات في الجسم تجعل التخليق للجنين يتم بشكل ‏صحيح‎.‎

وبينت أن هذا الجين عندما يكون به مشكلة يؤدي إلى حدوث تشوهات في الأجنة في الكثير من الأعضاء، لافتة إلى اكتشاف حالات ‏تشوه في مصر وفي سنغافورة‎. ‎

وقالت إنها أجرت بحثا على 10 حالات من 5 عائلات من مصر وغيرها من البلدان، متوقعة وجود الكثير من الحالات المماثلة خاصة ‏مع زيادة زواج الأقارب في مصر‎.‎

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