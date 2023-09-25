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للنساء.. أضرار لصقات منع الحمل

منذ 3 دقائق
لصقات منع الحمل- تعبيرية

لصقات منع الحمل- تعبيرية

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لصقات منع الحمل هي واحدة من وسائل تنظيم النسل الهرمونية التي تحتوي على هرموني الإستروجين والبروجستين، وهي من ضمن اهم وسائل منع الحمل الحديثة.

وتعمل هذه اللصقات عن طريق إطلاق الهرمونات التي تمتص عبر الجلد لتحقيق نتائج مشابهة للأقراص الهرمونية لمنع الحمل.

ولهذا يجب معرف الأضرار المحتملة عن استخدام لصقات منع الحمل:

– الآثار الجانبية الخفيفة والمؤقتة: قد تشمل تغيرات في الشهية، الصداع، والتهيج في مكان اللصق

– النزيف بين فترات الدورة الشهرية: قد يحدث نزيف غير منتظم بين الدورات الشهرية

– الجلطة الدموية: قد تزيد لصقات إيفرا خطر الإصابة بجلطات الدم

– السرطان: قد يكون هناك ارتباط بين استخدام لصقات إيفرا وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد ومرض المرارة وارتفاع ضغط الدم

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