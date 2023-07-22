للنساء.. فوائد "خارقة" لشعر الذرة

مما لا شك أن الذرة لها العديد من الفوائد الصحية، ولكن هذه الفوائد لا تقتصر على حبات الذرة فححسب، فقد كشفت الدكتورة في علم التغذية والغذاء “سينتيا الحاج”، عن فوائد شعر الذرة، مؤكدةً احتوائه على العديد من العناصر الغذائية، كالبوتاسيوم، والفيتامينات مثل فيتامين سي C، والمواد القلوية والزيوت الطيّارة والمواد الهلامية، بالإضافة إلى عدة مواد ثابتة.

وحول فوائد شعر الذرة للنساء، أكدت سينتيا أن شعر الذرة يُخفِّض مستويات السكر في الدم، ويساعد في السيطرة عليها عن طريق زيادة مستويات الأنسولين.. كما أنه يعزّز صحة الكلى عن طريق تقليل أو منع تكوّن حصوات الكلى.

ويحتوي شعر الذرة على مركّبات الفلافونويد التي تمنحه خصائص مضادّة للأكسدة ومقاومة للالتهابات؛ مما يساعد في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. لذلك، لا تقومي برمي شعر الذرة بعد الآن؛ حيث يمكنكِ استخدامه لصنع شاي.

شعر الذرة: ما هي فوائده الصحية للنساء؟

– تنظيم السكر في الدم:

قد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى العديد من المشاكل، منها مرض السكري ومشاكل في الكلى.. والعمى، والسكتة الدماغية، ومن المهم جداً تنظيم السكر في الدم؛ للحفاظ على الجسم والبقاء بصحة جيدة.. يمكن أن يساعدكِ شعر الذرة على خفض مستويات السكر في الدم، كما يساعد في إصلاح الخلايا التالفة في البنكرياس؛ حيث يتم إنتاج الأنسولين.. وإذا كنتِ تتناولين أدوية السكر، يجب أن تتحدثي إلى الطبيب قبل إضافة شعر الذرة إلى نظامكِ الغذائي.

– تقليل نسبة الكولسترول الضارّ:

إن ارتفاع نسبة الكولسترول الضارّ في الدم، أحد العوامل الأساسية التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب.. وجدت الدراسات أن شعر الذرة يحتوي على المركّبات التي تعزّز من الصحة وتنتج الأنسولين، ومفيدة أيضاً في تقليل مستوى الكولسترول الضارّ ومستويات الدهون الثلاثية.

– مدرّ للبول:

يعمل شاي شعر الذرة كمدرٍّ للبول؛ مما يساعد الجسم في طرد السموم الزائدة الموجودة في الجسم.. كما أن مدرّات البول تساعد على حماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب الاحتقاني، وأمراض القلب والكلى، وتمنع تراكم البكتيريا في المسالك البولية، والحدّ من خطر العدوى.

– غني بالفيتامين سي C:

شعر الذرة غني بفتيامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في منع حدوث الضرر الناجم عن الجذور الحرّة والتي تسبّب أمراض القلب، السرطان والأوعية الدموية؛ لأنه يحفّز الأوعية الدموية- وهذا أمر ضروري لأداء أجهزة الجسم دورها بحيوية.

– تقليل الإصابة بالنقرس:

يمتلك شعر الذرة العديد من الفوائد الرائعة، وهذه الخصائص تساعد في الحدّ من الألم الذي يرافق مرض النقرس.. ويمكنكِ تجهيز شاي شعر الذرة وتناول 3 أكواب يومياً، وبمجرد أن تشعري بأن الألم بدأ يتراجع، يمكنكِ تقليل الكمية إلى كوب واحد.

– تحسين صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي شعر الذرة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تشمل الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.. وتعمل الألياف على امتصاص الكولسترول، في حين تعمل الألياف غير القابلة للذوبان على منع الإصابة بالإمساك والمشاكل المعوية الأخرى؛ حيث تعمل على تسهيل حركة الأمعاء، وبالتالي تقلّل من خطر الإصابة بالقولون العصبي والإسهال.. ويساعد أيضاً في الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبواسير وكذلك سرطان القولون.

– علاج مشاكل الكلى:

يمكنكِ تجهيز شاي شعر الذرة كعلاج منزلي رائع لمشاكل الكلى؛ فهو فعّال في حالات مختلفة ترتبط بوجود مشاكل الكلى، بما فيها الشعور بألم عند التبول، التهاب المسالك البولية، التهاب المثانة، حصوات الكلى.

– تعزيز الهضم:

شاي شعر الذرة مفيد في تعزيز عملية الهضم وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي.. وقد أظهرت الأبحاث أن شاي شعر الذرة يحفّز إفراز الصفراء من الكبد، التي يتم تخزينها بداخل المرارة؛ مما يؤدي إلى هضم الطعام.

– غني بالبيتا كاروتين:

الكاروتينات من مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الإصابة بأمراض السرطان والقلب، وشعر الذرة غني بالبيتا كاروتين المفيد لصحتكِ؛ فهي تمنع الإصابة بسرطان الرئة.

– التحكّم في النزيف:

واحد من الفوائد المذهلة لشعر الذرة، هو أنه يوفّر للجسم فيتامين ك K، وهو من الفيتامينات المهمة للسيطرة على النزيف بالنسبة للنساء قبل الولادة.

– مقاومة أمراض القلب:

وفقاً للباحثين؛ فقد وجدوا أن شعر الذرة المسلوقة له تأثير مضادّ لتصلب الشرايين؛ مما يقلّل من أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة؛ فهو أفضل وسيلة لزيادة صحة القلب.. كما أن الذرة المسلوقة مكوّنة من تركيبة من الأحماض الدهنية مثل: أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقاوم زيادة الكولسترول الضارّ في الجسم، وتقلل فرص انسداد الشرايين، وخفض ضغط الدم وتقلل الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

– علاج الطفح الجلدي:

يمكن عند تجهيز شاي شعر الذرة وتطبيقه موضعياً.. له تأثير على مشاكل جلدية مختلفة مثل: الطفح الجلدي، الدمامل، ومكان الحكّة والألم الناجم عن لدغات الحشرات والجروح البسيطة؛ لأن لديه خصائص مضادّة للجراثيم ومطهِّرة تساعد في الوقاية من العدوى.

– الحصول على المعادن الأساسية:

يحتوي شعر الذرة على العديد من المعادن الضرورية للجسم مثل: الفوسفور، المغنيسيوم، المنغنيز، الزنك، النحاس، السيلينيوم.. والتي يصعب الحصول عليها جميعاً من مصدر واحد.

كيف تحضّرين شاي شعر الذرة؟

لتجهيز شاي شعر الذرة، الأمر ليس صعباً.. كل ما تحتاجين إليه هو القيام بالخطوات التالية:

– قومي بغلي 1 معلقة كبيرة من شعر الذرة في كوب ماء.

– بمجرد أن يتم ذلك، غطّي الوعاء ودعيه حتى يُنقع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

– عندما يبرد، يمكنكِ تصفية شعر الذرة وتناول الشاي مباشرة.

– يمكنك إضافة 1 ملعقة من العسل إذا كنت ترغبين في إضافة تحلية للشاي.

ويفضل تناول شاي شعر الذرة قبل النوم.