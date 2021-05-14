للوقاية من السرطان… اتبع هذه النصائح

كشفت أخصائية التغذية الروسية، الدكتورة مارغريتا كورولوفا، في حديث لوكالة nsn.fm الروسية للأنباء، عن النهج الصحي المتكامل الذي يساعد على الوقاية من السرطان.

وتعلق الخبيرة على نتائج الدراسة التي أجراها أطباء ألمان، التي تفيد بأن اتباع نمط حياة غير صحي والإفراط في تناول خمس مواد غذائية- اللحوم الحمراء، النقانق، الحليب، السكر والكحول، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا لها، التخلي عن تناول مواد غذائية معينة يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وفي بعض الحالات على العكس يزيد هذا الخطر.

وتقول، “يمكننا اتباع نمط حياة صحي بكل معنى الكلمة، مع حبنا للحوم في نفس الوقت. فبالتحكم بعوامل التوتر، لن تواجهنا أي مشكلة. فهناك من يفرط بتناول الكحول ويعيش أكثر من 100 سنة، لأنه يتبع نمط حياة صحيا. وهناك من يتخلى عن هذه المواد الخمس في نظامه الغذائي ومع ذلك يواجه مشكلات صحية عديدة”.

وتشير الخبيرة، إلى ضرورة اختيار نظام غذائي صحي ومحاولة اتباع نمط حياة صحي.

وتنصح الخبيرة، بضرورة “التحكم بالإجهاد والحفاظ على الرشاقة وبالطبع الخضوع للفحص الطبي السنوي في الوقت المناسب، لتشخيص أي مشكلة صحية مبكرا”.

وتضيف، السرطان مرض متعدد النظم. وتقول محذرة، “قد يكون السبب مزيجا من العوامل. يمكن ان يكون للشخص استعداد وراثي أو لا يكون. ولكن عندما يتبع نمط حياة غير صحي بمعنى الكلمة ، ويفرط بتناول الكحول والوجبات السريعة والمواد الغذائية الأخرى التي تسبب زيادة الوزن”، فإن النتيجة واحدة، وذلك بحسب “نوفوستي”.