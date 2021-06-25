للوقاية من السرطان وأمراض القلب.. اتبعوا هذه الحمية المثالية

يهدد مرض السرطان الإنسان حول العالم، حتى بات يشكل قلقا عالميا بسبب تضخم عدد الإصابات، بالإضافة إلى أمراض القلب التي يخشى الجميع الإصابة بها، فكيف نحمي أنفسنا من هذه الأمراض؟.

تقول دراسة حديثة إن تناول وجبة غداء من الفاكهة ووجبة عشاء من الخضروات وعدم تناول وجبات خفيفة من الأطعمة النشوية مثل رقائق البطاطس هو المفتاح لدرء خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وبحث باحثون من جامعة هاربين الطبية الصينية عن ارتباطات بين العادات الغذائية والصحة بين أكثر من 21500 بالغ أمريكي، ووجدوا أن تناول الوجبات الخفيفة النشوية بين الوجبات يزيد من خطر الوفاة بنسبة 50 في المائة، والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 44-57 في المائة.

ومع ذلك، وجد الباحثون أن استهلاك الفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان في وجبات معينة يساعد في تقليل مخاطر الوفاة المبكرة من حالات مختلفة.

وأجرى الدراسة أخصائية التغذية يينغ لي وزملاؤها من جامعة هاربين الطبية في مقاطعة هيلونغجيانغ في أقصى شمال الصين. وقالت البروفيسورة لي “يشعر الناس بقلق متزايد بشأن ما يأكلونه وكذلك وقت الوجبات، وسعى فريقنا إلى فهم أفضل للآثار التي تحدثها الأطعمة المختلفة عند تناولها في وجبات معينة”.

وللقيام بذلك، قام الفريق بتحليل النظم الغذائية لنحو 21503 بالغًا أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا فأكثر ممن شاركوا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الفترة من 2003 إلى 2014، وقارنوا هذه البيانات مع مؤشر الوفيات الوطني للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ووجد الباحثون أن تناول وجبة غداء من الفاكهة كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 34 في المائة في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وفي المقابل، ارتبط الغداء الغربي – الذي يحتوي عادة على الحبوب المكررة والأجبانن واللحوم المقددة – بزيادة الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 44 في المائة.

وبالانتقال إلى العشاء، وجد الفريق أن الوجبات المسائية الغنية بالخضروات مرتبطة على ما يبدو بانخفاض خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23 في المائة، وتغير طفيف بنسبة 31 في المائة في الوفاة من أي حالة أخرى.

في غضون ذلك، وجدت الدراسة أن الوجبات الخفيفة النشوية مثل رقائق البطاطس، مرتبطة بزيادة كبيرة في مخاطر الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية – بنسبة 50-52 و44-57 في المائة على التوالي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.