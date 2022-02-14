للينسون فوائد صحية كثيرة… تعرفي اليها

يلجأ الكثير في فصل الشتاء إلى المشروبات الساخنة لما تقدمه من منافع للجسم.

الينسون واحد من أفضل الأعشاب الطبيعية الذي يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والجهاز المناعي وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والجراثيم والأمراض، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد الينسون هى:

1: يقلل من أعراض الاكتئاب

الاكتئاب حالة شائعة لكنها منهكة تؤثر على ما يصل إلى 25٪ من النساء و 12٪ من الرجال حول العالم، ومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث وجدت أن بذور اليانسون قد تساعد في علاج الاكتئاب.

2: يمكن أن تحمي من قرحة المعدة

قرحة المعدة، وتسمى أيضًا قرحة المعدة ، هي قرحة مؤلمة تتكون في بطانة معدتك، وتسبب أعراضًا مثل عسر الهضم والغثيان والحرقان في صدرك.

على الرغم من أن العلاج التقليدي يتضمن عادةً استخدام الأدوية لتقليل إنتاج حمض المعدة ، إلا أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن بذور اليانسون يمكن أن تساعد في منع قرحة المعدة وتقليل الأعراض.

3: يمنع نمو الفطريات والبكتيريا

تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن بذور اليانسون ومركباته تمتلك خصائص قوية مضادة للميكروبات تمنع العدوى وتمنع نمو الفطريات والبكتيريا.

4: يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض سن اليأس

انقطاع الطمث هو الانخفاض الطبيعي في الهرمونات التناسلية للمرأة أثناء الشيخوخة ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الهبات الساخنة والتعب وجفاف الجلد، وقد تساعد بعض المركبات الموجودة في بذور اليانسون في منع فقدان العظام ، وهو أحد الأعراض المميزة لانقطاع الطمث الذي يحدث نتيجة لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم .

5: قد يوازن مستويات السكر في الدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأنثول ، المكون النشط في بذور اليانسون، قد يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة عند إقرانها بنظام غذائي صحي.

6: يمكن أن تقلل من الالتهابات

في كثير من الحالات ، يعتبر الالتهاب استجابة طبيعية من قبل جهاز المناعة لديك للحماية من الإصابات والعدوى.