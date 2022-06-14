لماذا تكبح درجات الحرارة المرتفعة الشعور بالجوع؟

يلاحظ كثيرون أنهم يفقدون الشهية عندما تتجه درجات الحرارة الى الإرتفاع، اي أنهم لا يشعرون بالجوع أو بالرغبة في تناول الطعام. ويعد هذا الشعور شائعًا بين العديد من الناس.

ويتساءل كثيرون حول العلاقة بين درجة الحرارة المرتفعة، التي تؤثر بالتبعية على الجسم، والطعام وتناوله.

ففي تلك الفترة يكون الاتجاه الأكبر لشرب المياه والعصائر، على عكس فصل الشتاء، الذي يكون تناول الطعام فيه أكثر بكثير.

ولا تتحكم المعدة في شهية الشخص للطعام، بل يفعل الدماغ ذلك، عن طريق منطقة تسمى الـ”Hypothalamus” والتي تعتبر مركز الشهية في دماغ الإنسان، وتتحكم أيضا في شعوره بمتى يجب أن يتوقف عن تناول الطعام، أو يتناول كميات أكبر، كما أنها مسؤولة عن الشهر بالشبع، وفقا لموقع “thehealthsite”.

وعندما يبدأ فصل الصيف، ومع الدرجات المرتفعة للحرارة، فإن جسم الإنسان يحدد أولوياته، ويتصرف بناء على الظروف المحيطة به، فالحرارة تحرم الجسم من الرطوبة، ما يدفع الجسد لبذل مجهود أكبر لتنظيم الحرارة، على شكل طرد الماء في هيئة عرق، ولذلك فإن البعض قد يصاب بالجفاف في فصل الصيف، بسبب تلك التغيرات.

وتعمل منطقة “ما تحت المهاد” على تنظيم حرارة جسم الإنسان في الصيف، والحفاظ على الجسم بشكل بارد معتدل، كما أنها تعمل على ضمان تناول الطعام في الوقت المحدد، وتنظيم عملية الشبع.

كيف تواجه الجفاف في فترة الصيف؟

ولذلك في حالة إفراز الجسم للعرق، فإن تلك المنطقة تعطي أولوية أقل للجوع، لأن الهضم يستلزم حرارة كبيرة، فيتم قمع شهية الشخص، لتقيل درجة الحرارة، ولذلك لا يشعر كثيرون بالجوع في الصيف، بقدر ما يشعرون بالعطش.

وينصح الخبراء في الصيف بتناول الكثير من المشروبات والابتعاد عن أشعة الشمس، كما تعد المياه أفضل مشروب خلال درجات الحرارة المرتفعة، كما يحذرون من المياه الغازية والعصائر التي تحتوي على سكريات مرتفعة، خلال الحرارة المرتفعة.

وبالتالي فإن القلق من فقدان الشهية في الصيف لا يعد أمرًا ضروريا، لكن قد يكون للأمر بعد آخر متمثل في حالة نفسية أو مشكلة مرضية، وبالتالي فإن الذهاب للطبيب حال شعور الشخص بأن الأمر خرج عن نطاق محدد يعد مهما.