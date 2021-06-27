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لماذا عليكم الحذر من هز الرضيع؟

منذ ساعة واحدة
أم وطفلها الرضيع

أم وطفلها - تعبيرية

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يقوم الأهل عادة بهز الرضيع عند بكائه وذلك بغية إسكاته وتهدئته، لكن حذرت مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية الوالدين من القيام بهذه الحركة التي قد تؤدي إلى حدوث تلفيات جسيمة بالجسم والمخ.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن عضلات الطفل الرضيع تكون ضعيفة للغاية، وبالتالي يتعذر عليها الحفاظ على ثبات واستقرار الرأس، التي تكون كبيرة وثقيلة نسبياً.

لذا تتأرجح الرأس عند هز الطفل جيئة وذهاباً بشكل خارج عن السيطرة. وخلال ذلك يصطدم المخ، الذي يكون حساساً للغاية، بداخل الجمجمة، ومن ثم يصاب الطفل بما يعرف “بمتلازمة الطفل المرتج”.

وتشكل هذه المتلازمة خطراً جسيماً على الطفل، حيث إنها قد تتسبب في حدوث إصابات بالغة بأنسجة المخ ونزيف داخلي، ما قد يؤدي إلى حدوث تلفيات مستديمة، وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الوفاة.

كما أن متلازمة الطفل المرتج قد تتسبب في بطء النمو الذهني للطفل، ومن ثم مواجهة صعوبات في التعلم. وبحسب “بيبي & فاميليه”، فإن هز الطفل لثوان معدودة يكفي لحدوث تلفيات جسيمة تهدد حياته.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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