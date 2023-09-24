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لماذا لا يُنصح بتناول المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد؟

منذ 11 دقيقة
المضادات الحيوية- تعبيرية

المضادات الحيوية- تعبيرية

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تستخدم المضادات الحيوية في القضاء على البكتيريا، في حين أن سبب الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد هو فيروسات.
وتشير الدكتورة فاليريا شيفكو في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أنه ليس للفيروسات بنية تتأثر بالمضادات الحيوية. لذلك فإن هذه الأدوية ليس لها أي مفعول ضدها.

وتقول: “إن العلاج بالمضادات الحيوية غير مفيد، ومحفوف بمخاطر محتملة على الجسم وعلى البشر ككل. فقد يسبب تناول المضادات الحيوية لدى شخص معين، الإسهال وعدوى معوية شديدة – التهاب القولون الغشائي الكاذب والحساسية والجلد. ويساهم العلاج غير المنضبط بالمضادات الحيوية في ظهور بكتيريا خارقة، تنتشر بين الناس، مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حاليا، وفي حالة الإصابة بعدوى بكتيرية، لا يكون لدى الأطباء دواء في ترسانتهم، ما يعرض حياة المريض للخطر”.

ووفقا لشيفكو، تؤكد الدراسات الحديثة أن العدوى الفيروسية هي أمراض تشفى من تلقاء نفسها.

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