لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟

يعدّ الموز من أكثر الفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية ضرورية مثل النشويات والبوتاسيوم والكثير من الفيتامينات. غير أن قشرة الموز التي نرميها تمتلك بدورها فوائد غير متوقّعة.

في هذا الاطار، شارك حساب Method Healthy على موقع “أنستغرام” بعض الاستخدامات المفيدة التي لا يعرفها الكثيرون لقشر الموز، بدلا من رميه في سلة القمامة، وفقا لصحيفة “صن” البريطانية، نستعرضها فيما يلي:

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من أبرز استخدامات قشر الموز، تحضير “شاي الموز” للنوم العميق.

وطريقة تحضير شاي قشر الموز تقوم على غليه في الماء على النار لمدة 10 دقائق ثم تصفيته.

ووفقا لـMethod Healthy، إذا شربت شاي قشر الموز قبل النوم بساعة، فسوف تنام “أعمق وأفضل من أي وقت مضى”.

كما يساعد شاي قشر الموز على علاج انتفاخ المعدة، ويمكن تبريد هذا الشاي السحري واستخدامه لتخصيب النباتات.

ويعود ذلك إلى أن العناصر الغذائية الموجودة في قشر الموز تساعد نباتاتك على النمو بشكل أسرع وأقوى.

كما يمكن استخدام قشور الموز لإزالة الغبار عن أوراق النباتات المنزلية وتنظيفها وتنشيطها.

ومن فوائد قشور الموز أيضا استخدامها في روتين العناية بالبشرة لقدرته على تقشيرها والتخلص من خلاياها الميتة وتغذيتها.

ببساطة افرك الجزء الداخلي من قشر الموز على الوجه وانتظر 15 دقيقة قبل غسله بالماء البارد. ستعمل العناصر الغذائية الموجودة في التقشير أيضا على تقليل التجاعيد وظهور الهالات السوداء تحت عينيك.

كما يمكن استخدام قشور الموز كملمع طبيعي للأغراض الجلدية، مثل الأريكة أو الأحذية، لتعود كالجديدة.