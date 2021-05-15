لماذا نحلم؟ دراسة جديدة تكشف الأسباب

لماذا نحلم هو واحد من أكثر أسرار العلم حيرة ، لكنّ عالم أعصاب يعتقد أنه يملك الإجابة أخيراً.

إريك هويل ، أستاذ مساعد باحث في علم الأعصاب في جامعة تافتس في ماساتشوستس ، استلهم من الذكاء الاصطناعي (AI) لنظريته.

في تقرير جديد ، يقول بأنّ جودة الحلم التي لا معنى لها والتي غالباً ما تشبه الهلوسة هي بمثابة إلقاء بيانات جديدة غير متوقعة على شبكة عصبية.

يسمي البروفيسور هويل هذا “فرضية الدماغ المفرطة”، ويجادل بأنها تحافظ على العقول البشرية من “ملائمة التوزيع اليومي للمنبهات”.

تشير الفرضية ، المقدمة في ورقة نشرت في مجلة Patterns ، إلى أن الأحلام هي تقنية متطورة بشكل طبيعي لجعل فهمنا للعالم أقل تبسيطاً وأكثر دقة.

ويقول: “مثل الشبكات العصبية ، تصبح أدمغتنا مألوفة جداً مع “مجموعة التدريب” في حياتنا اليومية.

لمواجهة هذا الاعتياد ، يخلق الدماغ نسخة غريبة من العالم في الأحلام، وهو نوع من “الفوضى” التي يتم تقديمها ، والتي تهدف إلى إبقائنا يقظين.

كتب البروفيسور هويل ، وهو أيضاً مؤلف كتب الخيال العلمي: “إن غرابة الأحلام في اختلافها عن تجربة الاستيقاظ هي التي تمنحها وظيفتها البيولوجية”.

من خلال هلوسة التحفيز الحسي كل ليلة ، يكون الدماغ قادراً على إنقاذ تعميم قدراته الإدراكية وزيادة أداء المهمات.”

من الصعب أن تثبت بشكل ملموس لماذا تحدث الأحلام كما أنّ مجال علم الأعصاب مشبع بالفرضيات.

سيغموند فرويد نظر إلى الأحلام على أنها أدلة على اللاوعي.

جادل طبيب الأعصاب النمساوي ومؤسس التحليل النفسي بأن الأفكار والمشاعر والمحركات التي تهدد العقل اليقظ يتم إصدارها كصور مشوهة ومقنعة في أحلامنا.

وقال البروفيسور هويل: “من الواضح أن هناك عدداً لا يصدق من النظريات حول سبب حلمنا”.

“لكنني أردت أن ألفت الانتباه إلى نظرية الأحلام التي تأخذ الحلم نفسه على محمل الجد، والتي تقول أنّ تجربة الأحلام هي السبب في أنك تحلم.”

تعتمد الشبكات العصبية على بيانات التدريب،على سبيل المثال ، صور الأشخاص أو الحيوانات، للتعلم وتحسين دقتها بمرور الوقت.

لكن المشكلة الشائعة عندما يتعلق الأمر بتدريب الشبكات العصبية هي أنها يمكن أن تصبح مألوفة جداً مع البيانات التي تم تدريبهم عليها.

ونتيجة لذلك ، تصبح الشبكات العصبية في خطر افتراض أن مجموعة التدريب هي تمثيل مثالي لأي شيء قد تواجهه.

يقوم علماء البيانات بإصلاح هذه المشكلة ، والمعروفة باسم “الإفراط” ، من خلال إدخال بعض “الفوضى” الغريبة وغير المنطقية في البيانات، على سبيل المثال ، عرض سيارات ذاتية القيادة على شكل صناديق سوداء عشوائية.

هذا يشبه ما يحدث عندما نتعرض لمفاهيم غريبة أثناء الأحلام ، والتي تصبح حية بشكل خاص أثناء نوم حركة العين السريعة، وهي المرحلة الرابعة من النوم.

في حين أن مقارنة الدماغ بالتكنولوجيا ليست بالأمر الجديد ، قال البروفيسور هويل أن استخدام الشبكات العصبية العميقة لوصف فرضية الدماغ المفرطة كان اتصالاً طبيعياً.

وقال: “إذا نظرت إلى التقنيات التي يستخدمها الناس في تنظيم التعلم العميق ، فغالباً ما تكون هذه التقنيات تحمل بعض أوجه التشابه المذهلة مع الأحلام”.

يعتقد البروفيسور هويل أيضاً أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم والذين لا يحصلون على فرص كافية للحلم يمكن أن يستفيدوا من آثار الأفلام المخدرة أو المجردة أو البرامج التلفزيونية التي تصور حالات تشبه الحلم.

تشمل الأمثلة الكلاسيكية Eraserhead لدايفيد لينش وفلم فيكتور فليمنج The Wizard Of Oz ، بالإضافة إلى Space Odyssey لستانلي كوبريك الذي تمّ إصداره عام 2001.

يعتقد أن طبيعة هذه الأفلام الشبيهة بالحلم يمكن أن تساعد في تأخير الآثار المعرفية للحرمان من النوم ، من خلال أن تصبح بشكل فعال بديلاً عن الأحلام.

تتعلم العقول دائماً أشياء جديدة، وهنا تأتي فرضية الدماغ المفرطة.

وقال البروفيسور هويل: “الحياة مملة في بعض الأحيان”. ‘الأحلام موجودة لمنعك من أن تصبح مجهزاً بكثافة لنموذج العالم.”

ويعترف البروفيسور هويل بأن أحد الاختلافات بين الإنسان والآلة هو أنه يمكنك ببساطة إيقاف التعلم في الشبكات العصبية الاصطناعية ، ولكن لا يمكنك فعل ذلك مع الدماغ.