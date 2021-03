لماذا يؤدي كوفيد-19 إلى ظهور أعراض فقدان الذوق وجفاف الفم والتقرحات؟

أظهرت دراسة جديدة أن السارس-CoV-2 ، الفيروس التاجي الذي يسبب كوفيد-19 ، يصيب اللعاب والخلايا في الفم.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وجد باحثون أمريكيون أدلة على أن الغدد اللعابية هي منطقة واحدة في الفم حيث يصيب الفيروس القاتل خلايانا.

وتعتبر عدوى السارس-CoV-2 في الفم مسؤولة عن الأعراض الفموية التي يعاني منها الأشخاص المصابون بـكوفيد-19 ، مثل فقدان الذوق وجفاف الفم وظهور تقرحات.

يعتقد الخبراء أن الفم قد يلعب أيضاً دوراً في نقل السارس-CoV-2 إلى الرئتين أو الجهاز الهضمي عبر اللعاب المحمل بالفيروس من خلايا الفم المصابة.

تشير الأدلة السابقة بالفعل إلى انتشار كوفيد-19 عبر إفرازات الفم والأنف ، بما في ذلك اللعاب ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وقال مؤلف الدراسة بليك م. وارنر من National Institute Of Dental And Craniofacial Research in the SARS-CoV-2: “من خلال الكشف عن دور محتمل غير مقدر لتجويف الفم في عدوى السارس-CoV-2 ، يمكن لدراستنا أن تفتح سبلاً جديدة للتحقيق قد تؤدي إلى فهم أفضل لمسار العدوى والمرض”.

“يمكن أن تفيد هذه المعلومات أيضاً التدخلات لمكافحة الفيروس وتخفيف الأعراض الفموية لـكوفيد-19.”

من المعروف جيداً أن الشعب الهوائية العليا والرئتين هي المواقع الأساسية لعدوى السارس-CoV – 2.

ولكن كانت هناك بالفعل “أدلة” على أن الفيروس يمكن أن يصيب الخلايا في أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الجهاز الهضمي والأوعية الدموية والكلى ، وكما تظهر هذه الدراسة ، الفم.

قد تساعد احتمالية إصابة الفيروس لمناطق متعددة من الجسم في تفسير الأعراض الواسعة النطاق التي يعاني منها مرضى كوفيد-19.

يعرف الباحثون بالفعل أن لعاب الأشخاص المصابين بكوفيد يمكن أن يحتوي على مستويات عالية من السارس-CoV-2.

تشير الدراسات أيضاً إلى أن اختبار اللعاب يكاد يكون موثوقاً به مثل مسح الأنف العميق لتشخيص المرض.

ومع ذلك ، فإن ما لا يعرفه العلماء تماماً هو مصدر السارس-CoV-2 في اللعاب.

لدى الأشخاص المصابين بـكوفيد الذين يعانون من أعراض تنفسية مثل السعال ، قد يأتي الفيروس الموجود في اللعاب جزئياً من “تصريف الأنف” أو البلغم الذي يخرج من الرئتين.

لكن هذا قد لا يفسر كيف يدخل الفيروس إلى لعاب الأشخاص المصابين بكوفيد الذين يفتقرون إلى أعراض الجهاز التنفسي.

هذا بالتالي يشير إلى نوع من العدوى المحلية في الفم.

وقال وارنر: “بناء على بيانات من مختبراتنا ، اشتبهنا على الأقل في أن بعض الفيروس الموجود في اللعاب يمكن أن يأتي من الأنسجة المصابة في الفم نفسه”.

لاستكشاف هذا الاحتمال ، قام الباحثون بمسح أنسجة الفم من الأشخاص الأصحاء لتحديد مناطق الفم المعرضة لعدوى السارس-CoV – 2.

بعد أكثر من عام من الوباء ، من المعروف تقريباً كيف يصيب الفيروس خلايانا بالضبط.

من المعروف بالفعل أن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، وهو إنزيم مرتبط بأغشية الخلايا في الخلايا الموجودة في الشرايين والرئتين ، وهو “بوابة” عدوى الفيروس التاجي.

يحتوي SARS-CoV – 2 على مسمارعلى سطح مغلفه يسمى بروتين S الذي يسمح له بالارتباط بمستقبلات ACE2 الموجودة على الخلايا البشرية.

بمجرد أن يفتح المسمار الباب أمام دخول الفيروس إلى الخلية ، فإن المادة الوراثية لـ SARS-CoV-2 ، الحمض النووي الريبي ، ترتبط ببروتينات لا تعد ولا تحصى وتبدأ في التكاثر.

وجد الباحثون الحمض النووي الريبي لاثنين من بروتينات الدخول الرئيسية، المعروفة باسم مستقبلات ACE2 وانزيم TMPRSS2، حيث تم العثور عليها في خلايا معينة من الغدد اللعابية والأنسجة في بطانة تجويف الفم.

في جزء صغير من الغدة اللعابية وخلايا اللثة، تم اكتشاف الحمض النووي الريبي لكل من ACE2 و TMPRSS2 في نفس الخلايا.

وأشار هذا إلى زيادة الضعف لأنه يعتقد أن الفيروس يحتاج إلى كل من بروتينات الدخول للوصول إلى الخلايا.

بمجرد أن أكد الباحثون أن أجزاء من الفم عرضة للإصابة بـ SARS-CoV-2 ، بحثوا عن أدلة على الإصابة في عينات الأنسجة الفموية من الأشخاص المصابين بـكوفيد.

في العينات التي تم جمعها في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) من مرضى كوفيد الذين ماتوا ، كان SARS-CoV-2 RNA موجوداً في ما يزيد قليلاً عن نصف الغدد اللعابية التي تم فحصها.

في أنسجة الغدة اللعابية من أحد الأشخاص الذين ماتوا ، وكذلك من شخص حي مصاب بـكوفيد الحاد ، اكتشف العلماء تسلسلات محددة من الحمض النووي الريبي الفيروسي الذي أشار إلى أن الخلايا كانت تصنع نسخاً جديدة من الفيروس.

هذا قدم المزيد من الأدلة عن وجود العدوى في أنسجة الغدة اللعابية للفم على وجه التحديد.

بالإضافة إلى العثور على أدلة على عدوى الأنسجة الفموية ، يبدو أن هذه الأنسجة مصدر للفيروس في اللعاب.

لدى الأشخاص الذين يعانون من كوفيد خفيف أو بدون أعراض ، تم العثور على خلايا تسلط من الفم إلى اللعاب تحتوي على الحمض النووي الريبي السارس-CoV-2 ، وكذلك الحمض النووي الريبي لبروتين الدخول.

لتحديد ما إذا كان الفيروس في اللعاب معدياً ، عرّض الباحثون اللعاب الذي أخذوه من ثمانية أشخاص يعانون من كوفيد بدون أعراض، إلى الخلايا السليمة المزروعة في طبق.

أدى اللعاب من اثنين من المتطوعين إلى إصابة الخلايا السليمة ، مما زاد من احتمال أن حتى الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض قد ينقلون العدوى SARS-CoV-2 إلى الآخرين من خلال اللعاب.

أخيراً، لاستكشاف العلاقة بين الأعراض الفموية والفيروسات في اللعاب ، جمع الفريق اللعاب من مجموعة منفصلة من 35 متطوعاً من المعاهد الوطنية للصحة يعانون من كوفيد خفيف أو بدون أعراض.

من بين 27 شخصاً عانوا من الأعراض ، كان أولئك الذين يعانون من فيروس في لعابهم أكثر عرضة للإبلاغ عن فقدان حاستي التذوق والرائحة ، مما يشير إلى أن العدوى عن طريق الفم قد تسبب أعراض تتعلّق بالفم.

بشكل عام ، تشير النتائج إلى أن الفم ، عبر الخلايا الفموية المصابة ، يلعب دوراً أكبر في عدوى السارس-CoV-2 مما كان يعتقد سابقاً.

ستكون هناك حاجة الآن إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج على مجموعة أكبر من الأشخاص وتحديد الطبيعة الدقيقة لمشاركة الفم في عدوى السارس-CoV-2 وانتقالها داخل وخارج الجسم.