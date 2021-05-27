لماذا يجب أن يرتدي شخص مُطعم ضد كورونا كمامة واقية؟

بعد التوسع في عملية التطعيم ضد كورونا، عدلت بعض الدول قرارتها بشأن ارتداء الكمامة للأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا.

أوضح مدير مركز “فيكتور” الحكومي الروسي لبحوث الفيروسات، د. ألكسندر سيميونوف لماذا يجب أن يرتدي الشخص المُطعم ضد “كوفيد – 19” كمامة واقية ويستمر في ارتدائها إلى أن ينتهي الوباء.

وقال إن “هذا المطلب مبرر تماما. ويجب على الناس الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة. وحتى إذا تعانقت مع أحد أصابه “كوفيد – 19″ لم ينتقل الفيروس إليك. لكنك لا تزال خلال فترة ما ناقلا لفيروس يصيب الآخرين”.

وأوضح قائلا:” نعم إنك لن تصاب بفيروس كورونا. لكن الفيروس يمكن أن يصيب المحيطين بك. ويجب ألا تفكر في نفسك فحسب بل وفي الآخرين”.

وقال عالم الفيروسات إن هناك حالات نادرة لإصابة الأشخاص المطعمين بـ”كوفيد – 19″. لكن المواطنين الذين خضعوا للتطعيم يتحملون المرض بشكل خفيف ومن دون أية مضاعفات.

السلطات الأمريكية تعدل قرارتها

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، قد أن وضع الكمامات في الأماكن المغلقة لم يعد إلزاميا في البلاد لكل الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19. وأشاد الرئيس جو بايدن بما وصفه بـ”اليوم العظيم” في مكافحة جائحة فيروس كورونا التي أودت بأرواح عدد كبير من الأمريكيين.

أجازت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الخميس للأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 الخروج دون حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة، وأعلنوا تحديث توصياتهم.

وقالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها روشيل والينسكي إنه “يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون ارتداء قناع أو احترام التباعد الجسدي”.