اختيارك لأول مشروب تتناوله في الصباح أمرًا في غاية الأهمية، سواء كان هذا المشروب قهوة أو شاي أو ماتشا أو عصير فواكه أو ماء، وإذا كنت تذهب لتناول أحد هذه المشروبات على الريق باستثناء الماء فقد يضر ذلك بصحتك، وفقًا لتقرير موقع “Ndtv”.

ماذا يحدث إذا شربت القهوة على معدة فارغة؟

القهوة من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، وفي الواقع أن الأمريكيون مولعون بها، حيث أن 66% من البالغين الأمريكيين يشربون القهوة يوميًا، مقارنة بـ10% ممن يتناولون البيض يوميًا، وفقًا لتقرير اتجاهات بيانات القهوة الوطنية لخريف 2025، وأكثر من 70% من البالغين الأمريكيين يشربون القهوة أسبوعيًا.

أضرار شرب القهوة على الريق

ورغم فوائد القهوة الصحية العديدة، إلا أن شربها على معدة فارغة قد لا يكون فكرة جيدة، فقد تُسبب اضطرابات هضمية لدى البعض، بما في ذلك ارتجاع المريء، وحرقة المعدة، واضطراب المعدة، كما أن القهوة مُدرة خفيفة للبول، لذلك فإن شربها على معدة فارغة قد يُفاقم الجفاف إذا كان الجسم يعاني من نقص السوائل بالفعل.

لماذا يجب شرب الماء قبل تناول القهوة في الصباح؟

إذا كنت معتاد على تناول القهوة أول شيء في الصباح، فإن البدء بتناول كوب من الماء أولًا له فوائد عظيمة لصحتك، حيث يقول الدكتور إريك آشر، طبيب طب الأسرة المقيم في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، إن أول مشروب يجب تناوله عند الاستيقاظ هو الماء، وأضاف في فيديو نُشر على يوتيوب: “ماذا لو أخبرتك بأهمية شرب الماء أولًا في الصباح؟ إذا كنتَ مثل 80% من الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء، فإن شرب كوب إضافي في الصباح فكرة رائعة”.

وبحسب الطبيب، يُحسن الماء المزاج، كما يُعزز مستويات الطاقة ويُحسّن عملية الأيض طوال اليوم، ويُقي من الإمساك إلى حد ما، كما يُساعد على الهضم، وأضاف الطبيب: “هناك أسباب وجيهة كثيرة لشرب الماء، خاصةً في الصباح الباكر، وإذا كنتَ مثلي، لا تُحب شرب الماء، فأنا أضيف دائمًا الليمون أو شرائح الخيار أو أي فاكهة أخرى تُناسب ذوقي، لأُزود نفسي بدفعة إضافية من الطاقة وبعض الفيتامينات والمعادن”.

ويُثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول شرب القهوة على معدة فارغة صباحًا، حيث تقول الدكتورة ميجان روسي، عالمة رائدة في صحة الأمعاء وأخصائية تغذية مُعتمدة، في فيديو نُشر على إنستغرام: “شرب القهوة على معدة فارغة يتحمله الجسم بشكلٍ عام، وقد يُخفف أعراض مزعجة للجهاز الهضمي لدى الأشخاص الحساسين”، ومع ذلك، تقترح الانتظار ساعة أو ساعتين بعد الاستيقاظ لتناول القهوة للاستفادة من فوائدها الكاملة في منح الطاقة.

وفي الأيام التي تعاني فيها من مستويات توتر أعلى من المعتاد، تقترح طبيبة التغذية “ابدأ يومك بتناول مشروب قليل الكافيين أو خالٍ منه، مثل الماء الدافئ، الذي له أيضًا فوائد منشطة للأمعاء”.