لماذا يجب نقع المكسّرات قبل تناولها؟

تعدّ المكسرات مخزّنة بالعديد من المنافع الصحية، كما يجب ان تكون جزءًا من النظام الغذائي.

فهي غنية بعناصر غذائية اساسية مثل فيتامين E، والكالسيوم والسلينسوم والنحاس والمغنيسيوم. كما انها مصدر للحديد والبوتاسيوم والزنك والفيتامين ب والفولات.

لذا، ان استهلاك المكسرات يوميا أمر صحي جدا.

لكن، بما أنّ المكسرات تحتوي على الدهون الصحية والالياف والبروتين، من المهم التنبه الى الكميات التي نستهلكها.

وقد أجابت خبيرة صحية على بعض الاسئلة الخاصة بالمكسرات على صفحتها في انستغرام.

وردًا على احد الأسئلة، تقول الخبيرة الصحية ان المكسرات قد تكون صعبة الهضم نظرًا لاحتوائها على كمية جيدة من الدهون الصحية والبروتين والالياف.

وتشير الى انه قبل استهلاكها، يجب التأكد من نقعها بالماء مدة ٦ او ٨ ساعات. اذ ان نقعها يخفض حرارتها، ويزيل حمض الفيتيك ما يجعل امتصاص الغذاء منها أمرًا أسهل.

وتذكر الخبيرة أنه اذا نسي الشخص نقع المكسرات، يمكن تحميصها من دون إضافات. اذ ان تناولها بهذه الطريقة اكثر نفعًا من تناولها نيئة.