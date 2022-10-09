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لماذا يزداد إحساسنا بالألم ليلاً؟

منذ 6 دقائق
الإحساس بالألم

الإحساس بالألم

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توصل مجموعة من الباحثين بالتعاون مع جامعة كلود برنارد ليون وجامعة باريس، إلى وجود علاقة بين الإحساس بالألم والساعة ‏البيولوجية للجسم، نشرت نتائج البحث في المجلة العلمية‎ (Brain).‎

اعتاد العلماء والمختصون على معرفة أن الألم يشتد في ساعات الليل عن النهار، وظل تفسير الأمر لغزاً محيراً، حتى توصل الباحثون ‏لعلاقة ذلك مع الساعة البيولوجية‎.‎

اعتمد الباحثون على 12 مشارك يتمتعون بصحة جيدة، لا يعانون من أي مشكلات في النوم، يستلقي المشارك لمدة 24 ساعة في ‏ضوء ثابت، ولا يسمح حتى للمشاركين باستخدام الحمام، بهدف القضاء على أي شيء مرتبط بإيقاع الساعة البيولوجية‎.‎

قاس الباحثون بقياس إيقاع الساعة البيولوجية للمشاركين كل ساعتين على مدار اليوم، عن طريق ملاحظة مستويات الميلاتونين من ‏عينات اللعاب‎.‎

انتهت النتائج إلى أن الألم كان ضعيفاً في الساعات المبكرة حوالي 3 و 4 صباحاً، وكان الألم شديداً في الساعات المتأخرة من اليوم ‏حوالي 3 و 4 مساءً‎.‎

زيادة الإحساس بالألم عند المرض في ساعات الليل بسبب الساعة البيولوجية للجسم، وهناك حاجة لمزيد من الدراسات لتوضيح الآلية ‏الدقيقة لذلك‎.‎

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