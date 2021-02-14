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لماذا يعاني البعض من الحساسية تجاه الضوء؟

14 - فبراير - 2021
العين

العين

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يعتبر رهاب الضوء ليس مرض عيون، بل هو أحد أعراض العديد من الحالات مثل العدوى أو الالتهابات التي يمكن أن تهيّج العينين، ويمكن أن تكون حساسية الضوء من أعراض الأمراض الكامنة التي لا تؤثر مباشرة على العينين، مثل الأمراض التي تسببها الفيروسات أو الصداع الشديد أو الصداع النصفي.

يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الضوء. فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية لأطباء العيون أن الحساسية تجاه الضوء هي استجابة مفرطة للعين تجاه الضوء، وهي عادة ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى مثل الشعور بحرقان وألم في العين وزيادة الإفرازات الدمعية والصداع.

وأضافت الجمعية أن أسباب الحساسية تجاه الضوء تتمثل في الصداع النصفي والتهاب القرنية والتهاب القزحية والتهاب السحايا والتهاب ملتحمة العين وعمى الألوان التام وإصابة العين بعدوى فيروسية كالهربس وارتجاج المخ.

كما قد ترجع الحساسية تجاه الضوء إلى الارتداء الخاطىء للعدسات اللاصقة أو قد تكون أثراً جانبياً لبعض المضادات الحيوية مثل “تتراسيكلينات” أو بعض العقاقير الطبية مثل “أتروبين”.
وفي كل الأحوال، يجب استشارة طبيب العيون لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الحساسية تجاه الضوء وعلاجها في الوقت المناسب.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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