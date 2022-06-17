لماذا يفضل غسل الشعر بالبلسم بدون شامبو في الصيف ؟

يشير خبراء الشعر بأن غسل الشعر بالبلسم فقط يساعد على الحفاظ على فروة الرأس، ويساعد على ترطيب أطراف الشعر، ويساعد في حصول المرأة على شعر مموج بشكل طبيعي، وذلك بحسب موقع “هيلث” الطبي.

بحيث يعمل البلسم على ترطيب الشعر وحماية اطرافه من الإصابة بالجفاف، ولكن عادة ما يتم استخدام البلسم بعد تطبيق الشامبو على الشعر، ولكن ظهر مجموعة من الخبراء الذين ينصحون بغسل الشعر بالبلسم بدون الشامبو وخصوصاً في فصل الصيف.

ويساعد غسل الشعر بالبلسم إلى الحصول على شعر ذو ملمساً ناعماً وحريرياً، ويعمل على ترطيب الشعر الجاف والباهت ويعيد إليه رونقه.

ويساعد غسل الشعر بالبلسم بدون الشامبو على رطوبة تجعل تصفيفه سهلاً، بالإضافة إلى انه يساعد على منع تكسر الشعر الذي يحدث نتيجة استخدام الحرارة.

وأخيراً، يوفر غسل الشعر بالبلسم على توفير الجهد والوقت خاصة عندما ترغب المرأة في تخطي خطوة غسل الشعر بالشامبو أثناء الاستحمام.