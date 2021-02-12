لمحاربة البرد وتخفيف الام الجسم والتقلصات ... كيس ماء قابل للارتداء

يوفر موقع أمازون أداة رائعة تتمثل في كيس ماء يمكن ارتداؤه لتخفيف آلام الجسم والتقلصات المؤلمة الناجمة عن الدورة الشهرية، إضافة إلى الحفاظ على دفء الجسم داخل وخارج المنزل.

يعتبر كيس YuYu Body Bottle من الأدوات المفضلة لدى الكثير من المستهلكين حيث ترك أكثر من 2000 متسوق تقييمات رائعة حوله. يبلغ قياس الأداة 75 سم، وتعتبر مثالية للفها حول الخصر أو الرقبة لتهدئة الآلام والحصول على دفء كافٍ أثناء فصل الشتاء.

ويعد سعر كيس YuYu الذي يصل إلى 30 دولاراً أمريكياً، أغلى قليلاً من الطرز التقليدية لهذا النوع من المنتجات، وذلك ربما يعود لطولها الإضافي وتصميمها القابل للارتداء.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا الكيس بأنه مصنوع من مطاط عالي الجودة قابل للتحلل الحيوي مع نتوءات مصممة بذكاء على السطح والتي تحبس الهواء تحت القماش مما يجعلها دافئة لـ 6 ساعات متواصلة.

ووصف المستهلكون، الأداة، بأنها فكرة عبقرية لتسكين تقلصات الدورة الشهرية بشكل كبير، والتخلص من آلام البطن والعضلات، إضافة إلى ميزة التدفئة التي تقدمها للجسم بشكل كامل.

وقال أحد المستهلكين، إنه تخلص من آلام الرقبة والتصلب الناجم عن النوم بوضعية خاطئة، بفضل هذا الكيس، إذ زال الألم بعد بضع ساعات من ارتدائها على رقبته.

وأضاف مستهلك آخر: “ الأداة لينة ومرنة وتغطي مساحة أكبر بكثير من كيس الماء الساخن التقليدي، وتخفف الألم بشكل كبير”.

تأتي الزجاجة في عشرة تصاميم مريحة من نسيج الصوف، وكلها فائقة النعومة. حتى أن هناك إصدارات خاصة مصممة للأطفال، وكل منها يأتي بجيب مثالي لحفظ بعض الأشياء مثل المناديل أو بعض الزيوت الأساسية، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.