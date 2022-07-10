الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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لمدمني الحلويات.. إليكم هذا الحل

منذ ساعة واحدة
ينصح بالتقليل من الحلويات التي تكون متوفرة بكثرة في هذه الفترة

ينصح بالتقليل من الحلويات التي تكون متوفرة بكثرة في هذه الفترة

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يرغب الكثير من الأشخاص في تناول السكريات والحلوى بانتظام.

وهذا أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل من الصعب الالتزام بنظام غذائي صحي. خاصة أن السكريات تحفّزك دوماً على طلب المزيد منها بعد فترة قصيرة. وبمجرد زوال أثر فوران الطاقة المؤقت الذي تمنحك إياه الحلويات.

هناك بعض الطرق لترويض هذه الرغبة الشديدة.

والحد تدريجاً من الحاجة الى استهلاك الحلويات في النظام الغذائي، وهي:

– لا تحرم نفسك منها نهائياً: تناوَل قليلاً مما تشتهيه. ربما قطعة بسكويت صغيرة. أو قطعة حلوى بحجم معتدل.

الجمع بين الأطعمة: إذا كنت من محبي الشوكولاتة. يمكنك دوماً غمس موزة في صلصة الشوكولاتة. وهذا سيعطيك ما تشتهيه.

– الصيام عن السكر: الاستغناء عن كل أنواع السكريات البسيطة مفيد لبعض الناس. لكن هذه العملية ليست سهلة أبداً. وعادةً ما تكون أول 48 إلى 72 هي الأصعب على الإطلاق.

تناول الفاكهة: فهذا قد يُشبع رغبتك الشديدة في تناول السكريات بحيث تحصل على الألياف. والعناصر الغذائية مع بعض الحلاوة.

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