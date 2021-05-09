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لمرضى السكري… تناولوا حلوى العيد بدون مضاعفات

9 - مايو - 2021
حلويات العيد

حلويات العيد

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مع قرب انتهاء شهر رمضان وحلول العيد وما يلازمه من تناول الحلويات الخاصة بهذه المناسبة، قال سيد حماد استشاري التغذية في المعهد القومي للتغذية في القاهرة، إن أول نصيحة خاصة بحلوى العيد هي مراجعة الطبيب المختص قبل تناولها، بحسب موقع “مصراوي”.

وقدم حماد قدم مجموعة من النصائح لمرضى السكري لتناول كعك العيد بطريقة آمنة.

وحذر حماد مرضى السكري من تناول الكعك كوجبة مستقلة في الإفطار، مؤكدا على ضرورة تناوله بجانب الوجبات الرئيسية.

وأوصى خبير التغذية بتناول قطعة أو قطعتين فقط من الحلوى خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر.

وأشار حماد إلى أن الإفراط في تناول كعك العيد قد يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وحذّر استشاري التغذية مريض السكري الذي يعاني من مشاكل في ضغط الدم، من تناول كميات كبيرة من الكعك، موضحا أن هذا يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

ونصح حماد ربات البيوت بتقليل الدهون والسكر المضاف لكعك العيد عند تحضير هذه الحلوى في المنزل.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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