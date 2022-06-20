لمرضى الضغط المرتفع.. تجنبوا الأطعمة المصنعة

إذا كان دمك يضغط بشدة على جدران الشرايين لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أنك تتعامل مع ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تنجم زيادة ضغط الدم عن بعض الأشياء، مثل عادات الأكل أو الشرب السيئة، فضلاً عن عادات نمط الحياة مثل قلة التمارين أو التدخين، وهناك طرق عديدة لخفض ضغط الدم.

إحداها هي تغيير ما تدخله في جسمك، وهذا ينطبق على كل من الأطعمة التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي وكذلك الأطعمة التي يجب عليك الامتناع عنها، عندما يتعلق الأمر بالاستغناء عن الأشياء، هناك عادة أكل واحدة يمكن أن تفعلها تسبب فوضى في ضغط الدم، ويمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحتك إذا توقفت عن ذلك إحدى عادات الأكل الرئيسية التي تعيث فسادًا في ضغط الدم هي استهلاك الكثير من الصوديوم، وفقًا لما نشره موقع “eatthis”.

من أكثر العادات الغذائية شيوعًا عندما يتعلق الأمر بإمكانية زيادة ضغط الدم اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم، من المدهش أنه لا يأتي من ملح الطعام ولكن من الأطعمة المصنعة والمعلبة مثل اللحوم الباردة والأطعمة المدخنة والمعلبة والأطعمة الخفيفة مثل رقائق البطاطس.

وأوصى خبراء التغذية ، بالتركيز على استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة، وتناول كميات أقل من العناصر المعبأة ، وشطف الأطعمة المعلبة قبل تناولها ، واختيار الأطعمة الأقل ملوحة مثل الدجاج المشوي .

هناك عادة أخرى لتناول الطعام ، يمكن أن تؤثر على ضغط الدم والتي تتفاقم بسبب تناول الكثير من الأطعمة المالحة الجفاف المزمن، فنحن ببساطة لا نشرب كمية كافية من الماء ، وعندما تقرن نظامًا غذائيًا غنيًا بالصوديوم مع نقص في تناول الماء ، فهي وصفة للاحتفاظ بالماء ، وعدم الشعور بالارتياح ، وربما زيادة ضغط الدم.