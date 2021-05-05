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لمعالجة ضربة الشمس فوراً... اشربوا هذا العصير

5 - مايو - 2021
مشروبات طبيعية

مشروبات طبيعية

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نشر موقع “Boldsky” تقريراً أكد خلاله أن عصير المانغا الخام أو ما يعرف باسم ” Aam panna” له دور فعال في علاج آثار ضربة الشمس وإنقاذ الإنسان من مضاعفاتها.

وذكر التقرير أسباباً جعلت هذا العصير الصيفي المنعش علاجاً فورياً لضربة الشمس، منها ما يلي:

خفض درجة حرارة الجسم

يساعد المانغا في خفض درجة حرارة الجسم التي قد تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية بسبب ضربة الشمس. تؤثر درجة حرارة الجسم المرتفعة أيضًا على الدماغ وتسبب نوبات صرع في الدماغ.

علاج الضعف والشعور بالدوار

تؤدي ضربة الشمس إلى ضعف الجسم بسبب الجفاف المفرط، ويساعد عصير المانغا في ترطيب الجسم.

الوقاية من التشنجات العضلية

يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم وجفافه إلى حدوث تشنجات وشد عضلي خاصة خلال ساعات الليل، ويعمل عصير المانغا على استرخاء العضلات وتجنب مثل هذه التشنجات.

خفض ضربات القلب

عصير المانغا غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم ومضاد أكسدة فريد يسمى مانجيفيرين الذي يساعد في خفض معدل ضربات القلب وبالتالي يحسن وظائف القلب.

تخفيف الصداع

يعد الصداع أحد أبرز أعراض ضربة الشمس، إلا أن عصير المانغا يساعد على تخفيف حدة آلام الرأس الناتج عن الجفاف وزيادة درجة جرارة الجسم، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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