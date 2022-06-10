لمعالجة مشكلة تساقط الشعر بعد الولادة.. إليك هذه العلاجات الطبيعية

بعد فترة وجيزة من الترحيب بمولودك الجديد، قد تلاحظين تساقطًا مفرطًا للشعر، وهذا أمر طبيعي تمامًا، هناك بعض التغييرات المتعلقة بمستويات هرمونك قبل وأثناء وبعد الحمل، والتي يمكن أن تؤثر على نمو شعرك، من الطبيعي تمامًا أن تعاني من اختلال التوازن الهرموني بعد الولادة، ومن أعراض عدم التوازن الهرموني وتساقط الشعر بعد الولادة، هذه ظاهرة مؤقتة تستمر فقط للأشهر القليلة الأولى بعد الحمل، لذا مع القليل من العناية، سيعود شعرك إلى طبيعته بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك عامًا، وهناك بعض العلاجات المثبتة لتساقط الشعر بعد الولادة للتعامل معها، وفقا لما نشره موقع ” ndtv”.

لأن تساقط الشعر بعد الولادة حدث شائع لتقلب مستويات الهرمونات لديك، وهو ليس شيئًا يمكنك إيقافه على الفور، يمكنك اتباع بعض العلاجات لتساقط الشعر بعد الولادة للمساعدة في تعزيز نمو الشعر الصحي.

1. الحفاظ على نظام غذائي صحي

يعد تناول نظام غذائي صحي عاملاً مهمًا للصحة والعافية المثلى، بالنسبة للنساء بعد الولادة، على وجه الخصوص، يمكن أن يساعد النظام الغذائي المغذي الغني بالفيتامينات والمعادن الأساسية على التعافي بشكل عام، ويوقف تساقط الشعر بعد الولادة، تذكر أيضًا أن تشرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء طوال اليوم لتحافظ على رطوبتك.

2. تقليل التوتر

إن اتخاذ خطوات لتقليل تحملك للتوتر له ميزة إضافية تتمثل في المساعدة في تنظيم الاختلالات الهرمونية.

3. كن لطيفا على شعرك

كوني لطيفة للغاية بعد الحمل لمنع تساقط الشعر الزائد، استخدم الشامبو فقط عند الحاجة، واستخدم بلسمًا جيدًا ومشطًا واسع الأسنان لتقليل التشابك المفرط، تأكد من الحصول على حواف متعددة للحفاظ على الأطراف المتقصفة في مكانها، حاولي تجنب منتجات تصفيف الشعر بالحرارة مثل الكي حاولي استبدال منتجات شعرك بمنتجات طبيعية غير محملة بالعطور الضارة والألوان والكبريتات والبارابين وما إلى ذلك.

علاجات طبيعية لتساقط الشعر بعد الولادة

1. بياض البيض

حضري عبوة شعر منزلية الصنع عن طريق مزج بياض البيض وزيت الزيتون ووضعه مباشرة على فروة الرأس، هذا علاج جيد لتقليل تساقط الشعر بعد الولادة، إنه أيضًا أحد أفضل علاجات تكييف الشعر التي ستترك شعرك ناعمًا وتغذي فروة رأسك حتى النهاية.

2. بذور الحلبة

بدلا من ذلك، نقع بعض بذور الحلبة بين عشية وضحاها ووضع الماء المصفى مباشرة على فروة الرأس في صباح اليوم التالي، اتركيه لمدة ساعة أو ساعتين واغسليه برفق، يمكنك أيضًا تدليك شعرك بلطف بزيت الحلبة الفاتر قبل غسله لتنشيط الدورة الدموية وزيادة نمو الشعر.

3. حليب جوز الهند

بينما نعلم جميعًا فوائد زيت جوز الهند لوقف تساقط الشعر ، لا يعرف الكثير من الناس كيف يمكن أن يكون حليب جوز الهند رائعًا في وقف تساقط الشعر وبدء نمو الشعر، يساعد الاستخدام المنتظم لحليب جوز الهند على التحقق من تساقط الشعر ، ويزيد من حجمه ، ويحافظ على شعرك رطبًا بعمق وتغذيته جيدًا. ببساطة ، ضعي كرة قطنية في بعض حليب جوز الهند وضعيها على جذور شعرك، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء العادي.