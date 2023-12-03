لمكافحة السرطان.. أسترازينيكا تتعاون مع شركة ذكاء اصطناعي أميركية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأحد أن شركة صناعة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا وقعت صفقة تصل قيمتها إلى 247 مليون دولار مع شركة أبسي الأمريكية للذكاء الاصطناعي من أجل ابتكار جسم مضاد لمكافحة السرطان.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن التعاون يهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى شركة أبسي لتحليل البروتين على نطاق واسع لإيجاد علاج فعال للأورام، وهو محور اهتمام رئيسي لأسترازينيكا. ولم يذكر نوع السرطان الذي يخططون للتعامل معه.

ولم ترد أبسي وأسترازينيكا فورا على طلبات رويترز للتعليق.

وقالت الصحيفة إن الصفقة تتضمن دفع رسوم مقدما لأبسي وتمويل البحث والتطوير والمدفوعات المهمة بالإضافة إلى رسوم حقوق الملكية على مبيعات أي منتج.

ونقل تقرير عن شون ماكلين المؤسس والرئيس التنفيذي لأبسي قوله إن تطبيق القواعد الهندسية على اكتشاف الأدوية أدى إلى تحسين احتمالات النجاح وتقليل زمن التطوير.

تطبق أبسي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لابتكار الأدوية المحتملة الأفضل بناء على تقارب الهدف والسلامة وقابلية التصنيع إلى جانب محددات أخرى.