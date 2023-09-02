لمناعة أقوى.. تجنب هذه الأطعمة

مناعة الإنسان تعتبر خط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض، لذلك يجب الاهتمام بتقوية المناعة من خلال تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة، وغيرها.

حذّر تقرير على موقع “تايمز أوف إنديا” الهندي، من أربعة أنواع من الأطعمة، مؤكدًا أن تلك المواد الغذائية يجب تجنّبها أو الحدّ منها قدر الإمكان؛ بسبب تأثيرها الضارّ على جهاز المناعة لدى الإنسان.

وحسب التقرير: ففي عصر الوجبات السريعة، ليس كل طعام يتم تناوله مفيدًا للجسم، فيمكن أن تكون بعض الأطعمة المستهلكة بكميات كبيرة أو بشكل منتظم، ضارّة للصحة ولنظام المناعة بشكل كبير.

هذه هي الأطعمة أو المواد الغذائية التي يجب تجنبها أو الحد منها قدر الإمكان:

الكثير من السكر

يمكن لتناول الكثير من السكر أن يضعف جهاز المناعة، كما أنه يسبّب التهابات في الجسم، وهو سبب رئيسي للعديد من الأمراض، إضافة إلى ذلك فيمكن للسكر أيضًا أن يثبط خلايا الجهاز المناعي؛ لذلك ينصح الأطباء بتجنب إضافة السكر الأبيض إلى الشاي أو القهوة أو الحليب يوميًّا.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنّعة هي تلك التي تم حفظها بالمعالجة أو التمليح أو التجفيف أو التعليب؛ كالهوت دوج، والسلامي، وغالبًا ما تحتوي اللحوم المصنّعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، وكذلك المواد الكيميائية التي يمكن أن تضعف جهاز المناعة. وعلى الصعيد الآخر فيُنصح دائمًا بتناول اللحوم الطازجة التي يتمّ شراؤها من متجر جزارة محلي وصحي.

الاستهلاك المفرط للقهوة

شرب الكثير من القهوة يمكن أن يتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص المعادن مثل الحديد والكالسيوم، وهذه المعادن مهمة لنظام المناعة القوي، فيمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكافيين أيضًا إلى تعطيل أنماط النوم؛ مما قد يضعف جهاز المناعة بمرور الوقت.

الكربوهيدرات المكرّرة

يمكن أن تتسبّب الكربوهيدرات المكرّرة في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الجسم؛ مما يضعف جهاز المناعة، وقد تشمل الكربوهيدرات المكرّرة الخبز الأبيض ورقائق البطاطس.