لمنع الضغط على عضلات الظهر … إليكم وضعية الجلوس الصحية

يمكن أن يظهر ألم الظهر من الجلوس في وضعية واحدة لفترة طويلة جدًا، وهي شكوى شائعة لدى العديد من موظفي المكاتب والأشخاص الذين يعملون من المنزل.

ويمكن أن يساهم إكمال المهام المتكررة، مثل الكتابة، مع الانحناء على كرسي مكتب غير مناسب في زيادة آلام الظهر.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تؤثر وضعية الجلوس بالمنزل على عضلات الظهر، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

لا يتم ثني المرفقين بزاوية 90 درجة

الأقدام ليست على الأرض

الركبتان والوركان ليسا بزاوية 90 درجة

المؤخرة ليست على قاعدة الكرسي

مستوى النظر ليس على منتصف الشاشة

ويمكن السيطرة على معظم آلام الظهر في المنزل، إذا كنت تعرف كيفية علاجها. وعند الجلوس يجب تعديل الكرسي، بحيث يكون القسم الأسفل من الظهر مسنوداً جيداً إلى ظهر الكرسي، ويقلل التعديل الصحيح للكرسي من الإجهاد على الظهر.

ويجب أن تكون القدمان مستقيمتين على الأرض، أما إذا لم تكونا مستقيمتين فيجب البحث عن مسند للقدمين لإراحتهما في المستوى المريح، ويجب تجنب مصالبة الساقين قدر الإمكان.

وللمساعدة في تخفيف الأعراض المؤلمة، فإن الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية هي الأفضل، مثل الإيبوبروفين.

وفيما يتعلق بالحصول على نوم جيد ليلاً، هناك وضعية نوم واحدة موصى بها للمساعدة في تخفيف آلام الظهر، ويتضمن ذلك النوم مع وسادة صغيرة بين ركبتيك إذا كنت تنام على جانبك، ويمكن أن يوفر ذلك راحة فعالة، مما قد يساعدك على النوم بشكل أسرع.

ويمكن أن تكون العلاجات الساخنة والباردة فعالة أيضًا في علاج آلام الظهر التي تحدث أثناء ساعات الاستيقاظ، وعندما يتعلق الأمر بالعلاج البارد، يمكنك استخدام كيس من الثلج على المنطقة المصابة.

ويمكن الوقاية من آلام الظهر عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام وثني الركبتين عند رفع الأشياء الثقيلة والحفاظ على وضعية جيدة للجلوس والنوم.