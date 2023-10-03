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لمن هم دون 12 عاما.. الموافقة على لقاح كورونا المحدث من نوفافاكس

منذ 50 دقيقة
لقاح نوفافاكس

لقاح نوفافاكس

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قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (الثلاثاء 3-10-2023) إنها سمحت بنسخة محدثة من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة نوفافاكس للاستخدام الطارئ للأفراد الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما.

ووافق مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الشهر الماضي على الاستخدام واسع النطاق للقاحات كوفيد-19 منافسة محدثة من فايزر بالشراكة مع بيونتيك الألمانية، وكذلك من موديرنا.

وقال متحدث باسم اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للمراكز الأمريكية إن اللجنة لن تجتمع مرة أخرى لبحث الموافقة على لقاح نوفافاكس.

وأضاف المتحدث “توصية اللجنة الشهر الماضي، والتي تمت الموافقة عليها بعد ذلك من مدير المراكز، كانت تشمل جميع لقاحات كوفيد-19 المحدثة المرخصة أو المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير، بما في ذلك تلك التي من المتوقع أن يتم ترخيصها أو التصريح باستخدامها خلال الأشهر المقبلة”.

وتستهدف اللقاحات المحدثة الثلاثة المتحور إكس.بي.بي.1.5 الفرعي من متحور أوميكرون من فيروس كورونا. وظل إكس.بي.بي.1.5 سائدا في الولايات المتحدة خلال معظم هذا العام ولكن متحورات جديدة هيمنت بدلا عنه منذ ذلك الحين.

    المصدر :
  • رويترز

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