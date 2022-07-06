الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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لمن يعانون من الفتاق.. إليكم هذه الطرق الطبيعية للعلاج

منذ 39 دقيقة
ألم في البطن- تعبيرية

ألم في البطن- تعبيرية

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الفتق أو الفتاق يعد من ضمن الحالات المرضية، حيث يتعرض الشخص المصاب فيها لأم شديد في المعدة والأمعاء، ويحتاج الشخص المصاب لإشراف طبي، لأن بعض الحالات تحتاج إلى العناية الطبية الفورية.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح الطبيعية التي تساعد في السيطرة على الفتق، وذلك وفقا لموقع “webmed”، ومنها:

-الزنجبيل، يساعد على تخفيف الشعور بالألم الشديد الناتج عن الإصابة بالفتق، والالتهابات، كما أنه من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المعدة، لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المميزة والمهمة في مثل هذه الحالة.

-يمكنك استخدام كمادات الثلج التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض لألم المعدة وألم الفتق، وتحد من الإصابة بألم وتورم والانتفاخ بالبطن الناتجة عن الإصابة بالفتق، ولذا يمكنك القيام بكمادات الثلج على مكان الفتق.

-زيت الخروع، يساهم في تغليف بطانة المعدة أي القيام بإجراء طبقة عازلة، وهذا الأمر يساهم في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الالتهابات، وتحد من التعرض لاضطرابات المعدة.

-الصبار، يحتوي على مركبات طبيعية مضادة للإلتهابات، وتساهم في تقليل الإصابة والشعور بألم المعدة، والتقليل من فرص التعرض لأي حالات مرضية خاصة بالفتق، ولذا تناول الصبار المضاف إليه عصير الأفوكادو للحصول علي فوائده.

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