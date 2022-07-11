لمن يعانون من قشرة الجواجب.. إليكم هذه الحلول

هل لاحظت من قبل تقشر الجلد على حاجبيك وحولهما؟

قشرة الحاجب مشكلة شائعة، فيمكن أن تعاني حواجبنا أيضًا من نفس حالة فروة الرأس، ويُعرف هذا طبيًا بالتهاب الجلد الدهني، وقد يظهر في أي منطقة من الجسم تحتوي على نسبة عالية من الغدد الدهنية، ولا يوجد سبب معروف لالتهاب الجلد الدهني، ولكن أولئك الذين لديهم بشرة دهنية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالقشور والقشور الزائدة.

وللتخلص من هذه المشكلة المزعجة، إليكِ هذه النصائح البسيطة من موقع “بولد سكاى” الهندي:

6 نصائح للتخلص من قشرة الحواجب

غسل الوجه بانتظام

قومي بغسل وجهك بانتظام صباحًا ومساءً وبعد ممارسة الرياضة أو بعد بذل مجهود يتسبب في التعرق أو زيادة في إفرازات الدهون لكي لا تتراكم الشوائب وتتسبب في حدوث المشكلة.

خل التفاح

قومي باستخدام خل التفاح للتخلص من قشرة الحواجب فخل التفاح له فوائد عديدة فمن الممكن أن يدخل في اكلات وأيضًا من الممكن أن يدخل في الأنظمة العلاجية للبشرة لذا قومي بوضع قطرات من خل التفاح على قطنة مبللة ثم قومي بتمريرها على الحاجب.

التطهير

قومي بعمل تطهير للحاجب عن طريق استخدام القليل من زيت شجرة الشاي كنوع من أنواع الزيوت العطرية المعالجة في إزالة الزيوت الغير مرحب بها على الحاجب وأيضًا زيت شجرة الشاي غير قابل للأكسدة.

غسول لحب الشباب

في حالة إذا كنتِ تعانين من حب الشباب فقومي باختيار غسول مناسب لنوع بشرتك فهو أيضًا يصلح في معالجة الحاجب من القشرة.

مقشر للبشرة

قومي باستخدام مقشر لطيف وخفيف على البشرة يساعد على تقشير الجلد ولكن بصورة إيجابية وغير ضارة للبشرة .

شامبو ضد القشرة

قومي باستخدام شامبو مناسب لطبيعة فروة رأسك ويفضل أن يكون ضد القشرة قومي باستخدامه لعدة مرات لحين الانتهاء من القشرة والتخلص من أي دهون.