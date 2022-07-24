لمن يعاني من القولون.. أعشاب مفيدة جداً لن تستغني عنها

تعتبر متلازمة القولون المتهيج من الاضطرابات الشائعة التي تصيب الأمعاء الغليظة، حيث تصيب المريض غالباً بتقلصات وألم في البطن، إضافة إلى الانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك أو كليهما.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز الأعشاب المفيدة للقولون واضطرابات المعدة:

1. السنامكي (Senna)

تحتوي عشبة السنامكي على مركبات الغلايكوسايد (Glycosides) التي تعمل على تحفيز حركة الأمعاء، مما يجعلها أحد الأعشاب للقولون واضطرابات المعدة المفيدة، لذلك غالبًا ما يتم استخدامها في تفريغ الأمعاء قبل العمليات.

والجدير بالذكر أنه يجب أن يقتصر استخدام السنامكي لفترة قصيرة فقط، إذ إن الاستخدام المطوّل للسنامكي يسبب بعض الأضرار، مثل: تلف الكبد.

ويمكن استخدام السنامكي عن طريق تحضير الشاي، ذلك من خلال نقع 2 غرام من أوراق السنامكي المجففة في الماء الساخن لمدة 10 دقائق، ويجب الحرص على أن لا يزيد الاستهلاك اليومي عن كوبين.

2. النعنع (Mint)

يُعد النعنع أحد أعشاب للقولون واضطرابات المعدة، إذ إنه يحتوي على مركب المينثول (Menthol) الذي يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، كما أن زيت النعنع يساعد على التخفيف من آلام القولون الناتجة عن الغازات.

ويمكن تحضير كوب من شاي النعنع من خلال نقع 4 – 5 أوراق من النعنع في كوبين من الماء الساخن لمدة 5 دقائق، ثم شربها بعد تصفية الأوراق من الشاي.

3. الهندباء (Dandelion)

إن الهندباء هي واحدة من أعشاب للقولون واضطرابات المعدة، إذ إنها تعمل على تحفيز الكبد لإنتاج العصارة الصفراء التي تعمل على تحفيز حركة الأمعاء.

ويمكن تحضير شاي الهندباء من خلال إذابة 3 – 4 غرام من بودرة جذور الهندباء في 150 ملليلتر من الماء المغلي، ثم شربه.

4. الراوند (Rhubarb)

يُعد الراوند إحدى أعشاب للقولون واضطرابات المعدة، إذ إن الراوند يحتوي على مركبات التانين (Tannins) والسينوسايد (Sennosides) التي تمتلك خصائص محفزة لحركة الأمعاء.

ويمكن استخدام الراوند من خلال خلطه مع بعض أنواع الفاكهة لتحضير سموذي لذيذ.

5. الدردار الأحمر (Slippery elm)

يعمل الدردار الأحمر على تحفيز الأعصاب الموجودة في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى إنتاج المخاط وتحفيز حركة الأمعاء، لذلك يُعد الدردار الأحمر أحد الأعشاب للقولون واضطرابات المعدة.

ويتم تحضير شاي الدردار الأحمر من خلال إذابة ملعقتين كبيرتين من بودرة الدرادار الأحمر في كوبين من الماء المغلي.

6. اليانسون (Anise)

تُعد عشبة اليانسون أحد الأعشاب المستخدَمة للقولون واضطرابات المعدة، إذ إنها تعمل على التخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي (Irritable bowel syndrome) المختلفة.

ويمكن استخدام اليانسون في تحضير الشاي من خلال إضافة ملعقة كبيرة من حبوب اليانسون المطحونة ناعمًا إلى كوبين من الماء الساخن.

7. البابونج (Chamomile)

البابونج هو أحد أعشاب للقولون واضطرابات المعدة، حيث يعمل البابونج على تهدئة القولون والتخلص من الغازات والأعراض الأخرى المرافقة لمتلازمة القولون العصبي مثل تهيج الأمعاء.

ويمكن تحضير شاي البابونج من خلال إضافة ملعقة صغيرة من زهور البابونج إلى ثلثي كوب من الماء الساخن، وتصفية الأوراق بعد مرور 10 دقائق.

طرق طبيعية أخرى لعلاج القولون واضطرابات المعدة

بعد التعرف على بعض الأعشاب للقولون واضطرابات المعدة لا بد لنا من ذكر بعض الطرق الطبيعية الأخرى التي تساعد في علاج القولون واضطرابات المعدة، ومن هذه الطرق نذكر:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن للأطعمة الغنية بالألياف أن تساعد على التخلص من اضطرابات المعدة من خلال إضافة الحجم للبراز مما يسهل من عملية خروجه من الأمعاء.

القيام بالتمارين الرياضية

إن القيام بالتمارين الرياضية يساعد على التخلص من اضطرابات المعدة، إذ إن الانتظام بالقيام ببعض التمارين المختلفة، مثل: المشي، أو السباحة، أو اليوغا، يعمل على تحفيز حركة الأمعاء الغليظة، مما يسهل من خروج البراز ويقلل من مشكلة اضطرابات المعدة.

استخدام زيت الخروع (Castor oil)

يمكن لاستخدام زيت الخروع علاج القولون واضطرابات المعدة، إذ إن زيت الخروع يحتوي على خصائص تحفز حركة الأمعاء بشكل سريع؛ لذلك يُنصَح بعدم استهلاك زيت الخروع قبل موعد النوم وإنما خلال ساعات النهار.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

هناك عدد من الأعراض التي قد ترافق اضطرابات المعدة والتي تتطلب الذهاب إلى الطبيب، ومن هذه الأعراض نذكر:

ظهور الإمساك بشكل مفاجئ.

الشعور بآلام شديدة في البطن.

ظهور الدم في البراز.

فقدان الوزن السريع.