لمن يعاني من انسداد الشرايين.. هذه الأغذية لا يمكنك الاستغناء عنها

يحذر الأطباء من حدوث انسداد الشرايين وخاصة عند كبار السن، بفعل تراكم المواد الشحميّة والدهون – وعلى الأخص الكوليسترول السيء LDL على الجدران الداخلية للشرايين.

الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليل مقطع الشريان الّذي من خلاله يتم جريان الدم، كما أنّ هذه الشحوم والدهون تقلّل من قدرة الشريان على الانقباض والانبساط بالطريقة الصحيحة تبعاً لقوّة الدم الجاري فيها، وعادة يشمل انسداد الشرايين في جميع الشرايين الموجودة في الجسم.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فهذه أبرز الأطعمة التي تقلل من فرص انسداد الشرايين فيما يأتي:

1. الشوفان

تتعدد فوائد الشوفان وأهمها الحفاظ على صحة القلب، حيث أنها تخفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم، وبالتالي فهي جيدة لصحة الشرايين.

فالكوليسترول يمكن أن يتسرب إلى الطبقة الداخلية من الأوعية الدموية، ويكون اللوحيات بمرور الوقت التي تقوم بسد الشرايين.

2. الفاصوليا

إن الفاصوليا تعد مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان، كما أنها تساعد في تخفيض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الضار وجعل الشرايين أكثر مرونة.

ولها فوائد عديدة أخرى كونها تحتوي على مضادات الأكسدة، وبالتالي فإنها تحارب الالتهابات التي تساهم في حدوث أمراض القلب.

3. العدس

من المعروف عن العدس أنه غني بكميات كبيرة من البروتين بالإضافة إلى الألياف، مع كميات قليلة من الدهون، وهذا ينطبق على الفول أيضًا.

ولهذا فإن العدس يساعد في تخفيض ضغط الدم ويقلل من الأضرار التي تصيب الأوعية الدموية.

كما يحتوي العدس على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم وجميع المعادن التي تساعد في تخفيض الضغط.

4. السمك

إن تناول الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والماكريل، هو أحد أهم طرق الحصول على أحماض أوميغا 3 وهي الأحماض الدهنية التي تقي الجسم من الالتهابات، وبالتالي من أمراض القلب المختلفة.

حيث أن تقليل الالتهابات يساعد في عدم تراكم الترسبات بالشرايين، ولذلك ينصح بتناول هذه الأسماك الدهنية مرتين على الأقل أسبوعيًا.

5. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون الأحادية وغير المشبعة، وهي ضرورية للحفاظ على صحة القلب لأنها تساعد في تخفيض الكوليسترول الضار بالدم، كما أنها ترفع من نسبة الكوليسترول الجيد.

كما أن هذه الفاكهة غنية بكمية جيدة من الألياف.

6. المكسرات

المكسرات أيضًا إحدى أهم عدة أطعمة تقلل من فرص انسداد الشرايين، إذ لها دور كبيرة في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الشرايين، وذلك لأنها مصدر جيد للدهون الصحية.

كما أنها تحتوي على مواد تعزز خفض الكوليسترول الضار وتقليل ضغط الدم.

وهذا يعني أن تناول حفنة من المكسرات يوميًا يضمن الحياة بصورة أفضل وعدم الإصابة بأمراض القلب.

7. الكركم

في السنوات الأخيرة، بدأ الناس يهتمون كثيرًا بإضافة الكركم إلى مختلف الأطعمة.

وهو أمر جيد لأنها غنية بالكركمين، وهي مادة مضادة للأكسدة تساعد في منع الترسبات الدهنية بالشرايين والتي تسبب انسدادها.

يمكن إضافة الكركم لمختلف أنواع الأطعمة وخاصةً الأطباق الهندية.

8. البروكلي

للبروكلي قدرات كبيرة للوقاية من أمراض عديدة، مثل: السرطانات وأمراض القلب، فيحتوي على مركب سلفورافين (Sulforaphane) الذي يعمل بمثابة دفاع طبيعي للجسم ضد انسداد الشرايين.

كما أن البروكلي يحتوي على الألياف وله خصائص مضادة للالتهابات.

9. نبات الهليون

يعد الهليون من أفضل النباتات التي تضمن الحفاظ على صحة القلب وأحد عدة أطعمة تقلل من فرص انسداد الشرايين، فهذه السيقان الليفية غنية بالكيرسيتين (Quercetin)، المغذيات النباتية التي تمنع تراكم الدهون بالشرايين.

ولذلك يجب إدراجه ضمن المواد الغذائية الأساسية في المنزل، وإضافته لأطباق مختلفة.

10. البطيخ

عندما يرتفع ضغط الدم، تتأثر الأوعية الدموية، وتصبح بطانتها أقل مرونة ولا تقوم بوظائفها بصورة طبيعية، وذلك يزيد مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

ويساعد البطيخ في الوقاية من كل هذا، كونه المصدر الأول للسيترولين، وهو حمض أميني يستخدم لإنتاج أكسيد النيتريك، مما يضمن بقاء الأوعية الدموية مرتخية ومرنة.

11. الحبوب الكاملة

يجب أن تكون الحبوب الكاملة جزء مهم من النظام الغذائي الصحي للقلب وحماية الشرايين من الانسداد، مما يجعلها إحدى أطعمة تقلل من فرص انسداد الشرايين.

وهذا لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف، والتي تساعد في تخفيض الكوليسترول الضار بالدم.

كما أن الحبوب تعزز نمو البكتيريا الجيدة بالأمعاء، والتي لها فائدة غير مباشرة لصحة القلب.

12. الحليب المدعم بأحماض أوميغا 3

يساعد هذا النوع من الحليب في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، وبالتالي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بانسداد الشرايين وأمراض القلب.

13. البطاطا

إن البطاطا غنية بكمية بوتاسيوم كبيرة وهو أمر هام لتنظيم ضغط الدم، كما تحتوي البطاطا على كميات معقولة من الألياف.

وتكون خيارًا مثاليًا لصحة القلب والجسم عمومًا عند تناولها مسلوقة ودون تحميرها أو إضافة الزبد إليها.

14. الشوكولاتة

للشوكولاتة خصائص مضادة للأكسدة، ولذلك فهي مفيدة وهامة للقلب، فالأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة بكميات مناسبة تنخفض لديهم احتمالية الإصابة بقصور القلب.

ويوصى بتناول الشوكولاتة الداكنة التي ترتفع بها نسبة الكاكاو لأنها تكون أكثر فائدة وصحة.

15. حبوب القهوة

تقدم حبوب القهوة مضادات أكسدة صحية بالجسم، ومن المعروف أن القهوة تقلل خطورة الإصابة بأمراض القلب.

ولكن الإكثار من القهوة قد يكون ضارًا على الصحة، ولذلك ينصح بتناولها باعتدال.

16. البيض

إن الدهون الموجودة في البيض تزيد من نسبة الكوليسترول الجيد بالدم، ويساعد في منع التصاق اللويحات في جدار الأوعية الدموية، كما تزيد من مرونتها.

وينصح بتناول بيضة يوميًا وخاصةً في السن الصغير لتفادي أمراض القلب.

17. التوت

يحتوي التوت على الألياف ومضادات الأكسدة، ولذلك فإن تناول ثلاث حبات من التوت أسبوعيًا يساهم في تخفيض الإصابة بالنوبة القلبية.

كما أن المركبات الموجودة بالتوت تساعد في توسيع الأوعية الدموية، مما يسهل مرور الدم.

18. الشاي الأخضر

بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تقلل من الترسبات الدهنية على جدار الشرايين.

ويساعد الشاي الأخضر في تخفيض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالجسم.

19. الأطعمة المخمرة

يجب الاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك لأنها تدعم البكتيريا النافعة بالأمعاء، مثل: الزبادي والكيمتشي وغيرها.

كما أنها تقلل من ارتفاع ضغط الدم وتخفض من مستويات الكوليسترول الضار.