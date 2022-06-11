لمواجهة التدخين.. كندا تقترح إجراءً هو الأول من نوعه في العالم

اقترحت الحكومة الكندية طباعة تحذيرات صحية على كل سيجارة داخل العلبة، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقوم بهذا الإجراء لمكافحة التجخين، وفق ما كشفت وزيرة الصحة النفسية وحالات الإدمان الكندية، كارولين بينيت أمس الجمعة.

وأضافت بينيت في مؤتمر صحفي أن “إضافة التحذيرات الصحية على منتجات التبغ المفردة ستساعد في وصول هذه الرسائل الضرورية إلى الناس بمن فيهم الشباب الذين يحصلون على السجائر غالبا مفردة خلال مناسبات اجتماعية وتفوتهم المعلومات المطبوعة على العلبة”.

وأوضحت أن “التبغ ما زال السبب الرئيسي، الذي يمكن منعه، للمرض والموت المبكر في كندا، ورغم الجهود التي تُبذل منذ عقود فإن يقتل ما يقرب من 48 ألف شخص في العام”.

وعن التغيير المرتقب للرسائل المطبوعة على السجائر، قالت بينيت إن الاقتراح الحالي هو “سم في كل نفخة”.

وكشفت عن تحذيرات موسعة لعلب السجائر تتضمن قائمة أطول من الآثار الصحية للتدخين، بما في ذلك “سرطان المعدة وسرطان القولون والمستقيم والسكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية”.

من المقرر بدء فترة التشاور بشأن التغيير المقترح، السبت، وتتوقع الحكومة أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في النصف الأخير من عام 2023، وفقا لـ” أسوشيتد برس”.

وفي عام 2001 حققت كندا سبقا عالميا عندما فرضت طباعة الصور التحذيرية على علب السجائر، لكن تلك الصور لم يتم تحديثها منذ عقد، وفقا لـ”رويترز”.