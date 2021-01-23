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لمواجهة الفيروس.. لقاح ضد كورونا مخصص للأطفال

23 - يناير - 2021
لقاح كورونا- أرشيفية

لقاح كورونا- أرشيفية

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أعلنت شركة فايزر الأمريكية ، عن تسجيل تجربة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مخصص للأطفال.

وأضافت أن الحديث يجري عن لقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، وهي خطوة أساسية قبل استخدام اللقاح في تلك الفئة العمرية.

وأوضحت الشركة أن الدراسة، وهي امتداد لتلك المستخدمة لدعم ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح لدى الأشخاص من سن 16 وما فوق، قد سجلت 2259 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أنه تم تحديث إدخاله على موقع إلكتروني حكومي للتجارب السريرية، للإشارة إلى أنه لم يعد يجند الأشخاص.

يذكر أن اللقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني بيونتيك “BioNTech”، تم ترخيصه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق في ديسمبر الماضي.

يذكر أنه حتى الآن، وحده لقاح “فايزر-بايونتيك” الذي حظي بموافقة منظمة الصحة العالمية.

وأسفر وباء “كوفيد-19” عن أكثر من مليوني وفاة في العالم منذ رصده للمرة الأولى في الصين في ديسمبر 2019.

وقال مدير منظمة الصحة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “ليست اللقاحات وحدها التي ستساعدنا في وضع حد لهذا الوباء، إنه التلقيح”.

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