لم يشهدوا حدثًا مشابهًا.. الكوابيس تلاحق أطفال المغرب بعد الزلزال المدمّر

ما زالت القصص المأساوية التي يرويها الناجون من زلزال المغرب المدمر تتصدر العناوين منذ الأسبوع الماضي، لا سيما تلك المتعلقة بمعاناة الأطفال من الكارثة. في وقت تواصل فرق الإنقاذ ميدانياً عملياتها من أجل انتشال الجثامين، على أمل العثور على ناجين.

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها السلطات المغربية، فإن الزلزال المدمر تسبب في مقتل 2946، فيما عدد الجرحى بلغ 5674، إلى الآن.

ويعيش سكان المناطق المنكوبة مشهد انتشال الجثث من تحت الركام، والخوف المستمر من أن يضرب الزلزال مرة أخرى. هؤلاء أناس فاجأهم الزلزال حين كانوا نيامًا، وانهدمت البيوت فوق رؤوسهم، ودفع المزيد منهم نحو الفقر واليتم والتهجير، فأصبحوا خلال دقائق معدودة أشخاصًا من دون مأوى ولا مال ولا حتى أوراق تثبت وجودهم.

ولا شك أن الأطفال هم الأكثر تأثرًا بالصدمات التي يسببها الزلزال، وربما سيحملون آثارها معهم على مر سنين عمرهم، خصوصًا أن بعض الأطفال خسروا كل أفراد عائلتهم، فباتوا من دون سند أو معين في الحياة، حيث خسروا منازلهم ومدارسهم وعاشوا من دون ماء صالح أو كهرباء لساعات وبعضهم لأيام، حتى وصلت المساعدات إليهم.

يذكر أن أطفال المغرب لم يشهدوا حدثًا مشابهًا منذ قبل، حيث أن آخر زلزال شهده البلد كان عام 2004، أي قبل ولادة معظمهم.

هلع وكوابيس وصداع وآلام بالبطن

وبحسب ما نقلت صحيفة “هسبريس” المغربية، أوضحت إيمان أوخير، طبيبة نفسية للأطفال، أن “تداعيات الزلزال على صحة الأطفال النفسية قد تختلف حسب فترة ردة الفعل، فنجد ردة فعل أولية تكون في حدود 48 ساعة، وتتجسد على شكل نوبات هلع، ويخلق ذلك عند الأطفال نوعًا من الانكماش وتخوفًا من الخروج إلى العالم الخارجي، إضافة إلى صعوبات في النوم والأكل، وهي عبارة عن ردة فعل طبيعية نسميها حالات الإجهاد الحاد التي تظهر أعراضها في الأسبوع الأول”.

وشرحت أوخير مفهوم الإجهاد الحاد الذي تتراوح مدته بين أسبوع وأربعة أسابيع، وشددت على الانتباه إلى الحالات الخطرة التي تنعكس بتعرض الأطفال لكوابيس لها علاقة بحادثة الزلزال، أو عبر رؤى نهارية تتعلق بفاجعة الزلزال أيضًا.

وتابعت بالقول: “بعض الناس تتطور حالتهم بنسبة 25% نحو إجهاد ما بعد الصدمة، وهنا ندخل في حالة قلق عام، ويمكن أن يمتد ذلك لشهور، وفي بعض الحالات لسنوات، خصوصًا في حالة غياب تدخل سريع ومطول”.

وعن الأعراض النفسية التي تظهر على الأطفال المتضررين من الزلزال، أشارت اختصاصية الأطفال إلى أنّ هناك بعض الأطفال الذين يستعملون مظاهر أخرى للتعبير عن قلقهم والتي تظهر في صورة صداع مستمر أو آلام بالبطن، ويمكن أيضًا أن يعانوا من مشاكل التبول اللاإرادي، إضافة إلى الأكل بشكل مفرط، وربما الامتناع عن الأكل، كما قد يصابون بفرط الحركة أو بقلة الحركة.

كيف نتعامل مع الأطفال المتضررين؟

وبحصوص كيفية التعامل مع الأطفال المتضررين من فاجعة الزلزال، قالت إن هناك نوعين من الأطفال: “الأطفال الذين تواجدوا في مناطق الزلزال، ولكن لم تسجل منطقتهم أي حالات وفاة، وهنا يستوجب علينا أن نكون مساندين لهم بالإجابة عن أسئلتهم كاملة، وأن نحميهم من كم المعلومات التي يتعرضون لها من العالم الخارجي”.

أما فيما يتعلق بالأطفال المتواجدين في الأماكن المنكوبة فيجب “توفير الاستقرار النفسي لهم، ومواكبة هؤلاء الأطفال بالعلاج النفسي لكونهم لا يزالون في المرحلة الأولية، تفاديا لدخولهم في تداعيات نفسية أخطر وتبقى على المدى الطويل”.

وبشأن استعادة التوازن النفسي للأطفال المتضررين من الزلزال، قالت “هسبريس” عن الدكتورة آمال لديد، اختصاصية نفسية إكلينيكية وعضو بالجمعية المغربية للاختصاصيين النفسانيين الإكلينيكيين، القول: “أول ما يحتاجه الطفل هو الحماية والرعاية وتواجده مع أطفال آخرين تجمعه بهم المحنة نفسها، ثم تواجده مع بعض الأشخاص البالغين ممن اعتاد العيش معهم في البيئة نفسها إن لم يكونوا أقرباء أو جيرانًا أو أشخاصًا من محيطه الاجتماعي”.

وشددت على ضرورة المواكبة النفسية الاجتماعية للطفل، التي سوف تساعده على تقبل واقعه الجديد، خصوصًا في حالة فقدان أشخاص تربطه بهم علاقة قوية، وبعد ذلك يمكن العمل على تفعيل آلياته التكيفية.