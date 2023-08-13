لنوم أفضل.. حافظ على هذه الأطعمة الـ10 في مطبخك

أظهرت الأبحاث أن الحصول على نوم جيد يحسن صحتنا العقلية والجسدية ويساعدنا في الحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي.

ووفقاً لموقع “the every girl” تلعب العديد من العوامل دورًا في النوم الجيد مثل العناصر الغذائية والإنزيمات والأحماض الأمينية والهرمونات – وكلها تعمل معًا لتنظيم دورات نومنا.

تحدث بعض هذه المكونات بشكل طبيعي في الأطعمة التي نتناولها بينما ينتج البعض الآخر في أجسامنا من الطعام الذي نستهلكه. إن الخلاصة من ذلك أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعدنا على النوم بشكل أفضل.

في حين أنه لا يوجد طعام واحد يساعدك في الحصول على أفضل نوم في حياتك بطريقة سحرية، فإن دمج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بالألياف والدهون الصحية والبروتينات ومضادات الأكسدة يمكن أن يساعدك على تحقيق 7-9 ساعات من الراحة التي تستحقها.

إليكم هذه الأطعمة من أجل نوم أفضل:

1 عصير الكرز الحامض

إن الكرز الحامض مصدر طبيعي للميلاتونين، وهو هرمون يساعد الجسم على النوم. قد يؤدي تناول عصير الكرز الحامض في المساء إلى زيادة توافر الميلاتونين في الجسم، مما يؤدي إلى النوم بسرعة أكبر والاستمتاع بنوعية نوم أفضل.

2 الجبن القريش

كما لو كنا بحاجة إلى مزيد من الأسباب التي تجعلنا نحب الجبن القريش، فإن هذا الطعام هو مصدر بروتين بطيء الهضم يحتوي على التربتوفان، مما يساعد الجسم على إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، وهما هرمونان مهمان للنوم الجيد. نصيحة احترافية: إذا شعرت بالجوع قبل النوم، فحاول إقران الجبن مع الفاكهة المفضلة لديك للحصول على وجبة خفيفة متوازنة قبل النوم.

3 اللوز

اللوز ليس فقط مصدرًا جيدًا للدهون الصحية ومضادات الأكسدة وفيتامين E، ولكنه غني أيضًا بالمغنيسيوم. حيث إن المغنيسيوم من المغذيات الدقيقة الهامة التي تساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء، والحفاظ على استقرار ضغط الدم. بالنسبة للنوم، يمكن أن يساعد المغنيسيوم في تنشيط الناقلات العصبية التي تساعد في إرخاء جسمك لقضاء ليلة مريحة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بعض الأبحاث أن المغنيسيوم قد يساعد في تقليل الأرق لدى كبار السن.

4 بذور اليقطين

إن بذور اليقطين غنية أيضًا بالمغنيسيوم، وهي خيار رائع آخر في متناول اليد كمخزن أساسي. جرب إضافة بذور اليقطين كزينة للحساء أو السلطة أو إقرانها باللوز للحصول على وجبة خفيفة قبل النوم.

5 شاي البابونج

تم استخدام شاي البابونج كمساعد للنوم لعدة قرون ولسبب وجيه. يحتوي البابونج على مركبات الفلافونويد التي تنشط المستقبلات في الدماغ لإنتاج تأثير مهدئ. إذا لم يكن شاي البابونج مناسبًا لك، فجرب أنواع الشاي الأخرى الخالية من الكافيين قبل النوم مثل النعناع، حيث إنه مفيد للهضم.

6 الأسماك الدهنية

يعتبر السلمون أو التونة من المصادر الشائعة للأسماك الدهنية، والتي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين D. وكلاهما من العناصر الغذائية المفيدة لتنظيم دورات النوم. لذلك، فإن تناول أونصات قليلة من السمك قبل ساعات قليلة من النوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أسرع.

7 الكيوي

إن الكيوي غني بفيتامين C والبوتاسيوم وحمض الفوليك. في إحدى الدراسات، كان الأشخاص الذين تناولوا حبتين من الكيوي قبل ساعة من النوم ينامون بشكل أسرع وكان نومهم أفضل. في حين أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الكيوي يساهم في تحسين النوم، يعتقد الباحثون أن السبب الرئيسي هو تركيزهم العالي من السيروتونين، الذي يهدئنا ويساعدنا على النوم. في حين أنك لست مضطرًا بالضرورة إلى تناول حبتين من الكيوي كل ليلة، فحاول إضافتهما إلى طبق الفاكهة المعتاد للحصول على نوم أفضل!

8 الديك الرومي

هناك سبب يجعل الناس يمزحون كثيرًا حول حاجتهم إلى قيلولة بعد عشاء عيد الشكر. يعتبر الديك الرومي، وهو بروتين خالي من الدهون، مصدرًا جيدًا آخر للتربتوفان. عندما نأكل الأطعمة التي تحتوي على التربتوفان، ينتقل الحمض الأميني في الدم من الجهاز الهضمي إلى الدماغ. ثم يقوم الدماغ بتحويله إلى سيروتونين، مما يعزز النوم. إذا كنت ترغب في إدخال الديك الرومي في وجبتك، فحاول تحويلها إلى برجر أو كرات لحم أو سلطة تاكو.

9 الحبوب الكاملة

يعتبر الأرز البني ودقيق الشوفان وخبز القمح الكامل والكينوا مصادر رائعة للحبوب الكاملة. عادةً ما تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف والبروتين، فهي لا تشبع فقط ، ولكنها تساعد أيضًا في النوم. كما يعتبر الأرز والشعير والشوفان على وجه الخصوص مصادر طبيعية للميلاتونين. يمكن أن يساعدك دمج الحبوب الكاملة في وجباتك على مدار اليوم على تحقيق النوم الذي تشتد الحاجة إليه.

10 الموز

يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم والتريبتوفان، والتي نعلم أنها عناصر أساسية للنوم الجيد. جرّب مزج الموز بزبدة الفول السوداني أو مزج الموز مع اختيارك من الحليب للحصول على حلوى ما بعد العشاء أو وجبة خفيفة قبل النوم.